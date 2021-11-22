Активиста, кричавшего Зеленскому "Ганьба", хотят привлечь к ответственности

Активист Ярослав Бондаренко: "Мне никто не звонит по телефону, хотя мои контакты у правоохранителей есть". Фото: ТиДиви

Полиция хочет составить админпротокол на активиста Ярослава Бондаренко, который участвовал в акции на Аллее Героев Небесной Сотни в День Достоинства и Свободы и кричал "Ганьба!" президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает телеканал "Прямой".

В комментарии телеканалу Бондаренко рассказал, что располагает информацией, что на него хотят составить админпротокол за пост в Facebook и участие в акции на Аллее Героев Небесной Сотни. Вместе с тем, подробности полиция не сообщает, не связывалась с ним лично и не дала никаких объяснений.

"Официально я не знаю, кто эти люди и что они хотят. Мне никто не звонит по телефону, хотя мои контакты у правоохранителей есть. Похоже, это все на какое-то "кошмарение". Когда я вчера ехал с Банковой, я получил такой "стабильный" звонок, мне постоянно звонят, в частности, из-за моих расследований, а также угрожают или просят удалить какое-либо расследование. Прозвучал звонок и было сказано – говорили по-русски, номер скрыт – "мы предлагаем вам удалить ваш Ютуб-канал, даем три часа, если нет, то будут последствия", – рассказал Бондаренко.

Напомним, 21 ноября к мемориалу на Аллее Героев Небесной Сотни приехал президент Владимир Зеленский. Гражданами, пришедшими в мемориал почтить память Героев, встретили президента возгласами "Ганьба".