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пятница, 12 октября 2018 10:59

Активист назвал стоимость политических партий

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Активист назвал стоимость политических партий
В Украине официально зарегистрировано 353 партии. Фото: portal.lviv.ua

За год до выборов в Украине можно за $15-100 тыс. купить политическую партию.

Такие расценки назвал председатель общественной организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич в эфире "112 Украина".

"За последние несколько месяцев нам около 30 предложений пришло купить политическую партию. [Стоят] от 15 до 100 тысяч долларов. Если есть такой бизнес, наверное, очень просто выходить на любые выборы", - сказал Ярошевич.

Он отметил, что "АвтоЕвроСила" не хочет переходить в политику, но участники организации все чаще об этом говорят.

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За полгода до выборов о намерении участвовать в президентской кампании объявило аномально высокое количество политиков - 28.

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