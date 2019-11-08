Ахметов запускает новостной телеканал

По концепции телеканал будет информационным.

"Медиа Группа Украина" бизнесмена Рината Ахметова запускает новостной канал "Україна 24".

Такое решение 7 ноября на своей заседании принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает "Детектор Медіа"

Телеканал "Ескулап TV", который входит в состав группы, переоформил лицензию из-за смены логотипа и концепции вещания.

Канал будет называться "Україна 24". По концепции - он информационный. Около 15 часов его вещания в сутки составят информационные программы.

В пресс-службе медиа-группы сообщили, что концепт обновленного канала и его программная политика еще разрабатываются.

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Ринат Ахметов - лидер рейтинга топ-100 самых богатых украинцев. Его состояние оценивают в $9,63 млрд. Это на $2,6 млрд меньше по сравнению с 2016-м.