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суббота, 21 июля 2018 08:30

Ахметов на Донбассе наиболее влиятельное лицо - экс-губернатор

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Ахметов на Донбассе наиболее влиятельное лицо - экс-губернатор
За последний год состояние Рината Ахметова увеличились на $994 млн. Фото: focus.ua

Олигарх Ринат Ахметов до сих пор оказывает огромное влияние на Донбассе.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший глава Донецкой ОГА Павел Жебривский.

"Безусловно [влияние есть]. Прежде всего, там, где расположены его предприятия. На Мариуполь - где "Азовсталь" и завод Ильича (Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. - gazeta.ua), сопутствующие прeдприятия. Там работает более 50 из 500 тысяч населения. То есть каждый десятый. А еще есть пенсионеры, которые связывают себя с заводами.

Ахметов имеет влияние на Доброполье, где работает его холдинг из шести шахт. На Авдеевку, где коксохимический завод. Где его агрохолдинг Harvest. Там большой банк земли (97 тыс. га. - gazeta.ua). И как бы мне этого не хотелось, по социологии, - он остается наиболее влиятельным лицом в Донбассе.

Родители готовы платить взятки хедхантерам, чтобы ребенок пошел работать на частную шахту, там высокие заработки. Хотя это адский труд. Тот, кто дает работу, пользуется авторитетом у людей, работающих на этих предприятиях. Кроме этого, Ахметову принадлежат телеканалы - ТРК "Украина", "Донбасс", два канала в Мариуполе. Он предоставляет гуманитарную помощь в регионе", - рассказал Жебривский.

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Бизнесмен Ринат Ахметов стал единственным украинцем, который попал в список 500 самых богатых людей мира рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

Полный текст интервью с бывшим главой Донецкой ОГА Павлом Жебривским читайте на Gazeta.ua и в следующих номерах "Газеты по-украински".

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