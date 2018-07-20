Ахметов на Донбассе наиболее влиятельное лицо - экс-губернатор

Олигарх Ринат Ахметов до сих пор оказывает огромное влияние на Донбассе.
Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший глава Донецкой ОГА Павел Жебривский.
"Безусловно [влияние есть]. Прежде всего, там, где расположены его предприятия. На Мариуполь - где "Азовсталь" и завод Ильича (Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. - gazeta.ua), сопутствующие прeдприятия. Там работает более 50 из 500 тысяч населения. То есть каждый десятый. А еще есть пенсионеры, которые связывают себя с заводами.
Ахметов имеет влияние на Доброполье, где работает его холдинг из шести шахт. На Авдеевку, где коксохимический завод. Где его агрохолдинг Harvest. Там большой банк земли (97 тыс. га. - gazeta.ua). И как бы мне этого не хотелось, по социологии, - он остается наиболее влиятельным лицом в Донбассе.
Родители готовы платить взятки хедхантерам, чтобы ребенок пошел работать на частную шахту, там высокие заработки. Хотя это адский труд. Тот, кто дает работу, пользуется авторитетом у людей, работающих на этих предприятиях. Кроме этого, Ахметову принадлежат телеканалы - ТРК "Украина", "Донбасс", два канала в Мариуполе. Он предоставляет гуманитарную помощь в регионе", - рассказал Жебривский.
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Бизнесмен Ринат Ахметов стал единственным украинцем, который попал в список 500 самых богатых людей мира рейтинге Bloomberg Billionaires Index.
Полный текст интервью с бывшим главой Донецкой ОГА Павлом Жебривским читайте на Gazeta.ua и в следующих номерах "Газеты по-украински".
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