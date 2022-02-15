Ахметов может пойти в президенты - Коломойский

Ахметов – самый богатый олигарх в Украине. Фото: Getty Images

Олигарх Ринат Ахметов может пойти в президенты.

Об этом сказал олигарх Игорь Коломойский в интервью "Українська правда".

"Ахметов большой. Кто написал про него? Вроде Герус. Что Ахметов больше, чем Украина (народный депутат от "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что масштаб бизнеса Ахметова настолько крупный, что слишком большой для Украины или Украина маловата для масштабов такого бизнеса. - Gazeta.ua).

Так он сам может в президенты идти. Он раскручен, у него стопроцентная узнаваемость", - сказал Коломойский.

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По его словам, доверие к Ахметову среди всех олигархов - 11%.

"Причем он тратит колоссальные средства на это. Я не трачу вообще ничего. Но у меня было где-то около 7% доверия при том, что Петька мне создал такой имидж со всеми участниками этой концессии - Гонтаревой, Ложкиным и другими", - сказал Коломойский.

По сообщениям СМИ, Ринат Ахметов в январе вылетел из Украины в Швейцарию. Олигарх вернется 16 февраля и будет в Мариуполе, сообщила его пресс-служба.

Ринат Ахметов - самый богатый олигарх в Украине. Его состояние за год возросло почти в три раза - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ. Олигарх купил виллу на Лазурном побережье во Франции стоимостью €200 млн или 5,3 млрд грн.