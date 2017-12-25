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Аграрная партия лидирует на выборах в ОТГ - Виталий Скоцик

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Аграрная партия лидирует на выборах в ОТГ - Виталий Скоцик
Уровень поддержки Аграрной партии в городах вырос более чем на 50% - Скоцик

На выборах в 51 объединенной территориальной общине 24 декабря Аграрная партия в числе лидеров. От партии избран 121 депутат, или более 17% от общего количества депутатов, выдвинутых партией.

Таковы данные предварительного подсчета голосов штаба партии обнародовал сегодня на пресс-конференции лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

Аграрная партия прочно закрепилась в лидерах среди 42-х политических сил, принимавших участие в выборах 24 декабря, и оставила позади большинство парламентских партий.

"Спасибо избирателям за поддержку, а нашей команде – за честную победу. Мы уверенно заняли первое место на Волыни с 36.4%, на Херсонщине набрали 31%, в Винницкой области - 28,6%, в Киевской - 24.3%, на Черниговщине - 22%. У нас равномерная поддержка с Востока на Запад и с Юга на Север. И очень важная победа в Киевской области, в сердце Украины", - отметил Виталий Скоцик.

Он добавил, что уровень поддержки Аграрной партии в городах вырос более чем на 50%.

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"В новосозданных городских общинах Аграрная партия получила 16,15% поддержки, что еще раз подтверждает равномерность поддержки в селах и городах. Мы - партия из народа, для народа и сами являемся народом", - подчеркнул лидер Аграрной партии.

По его словам, Аграрная партия – чуть ли не единственная политсила, которая не использовала админресурса и грязных технологий. Зато против партии был брошен весь арсенал манипуляций, в том числе и давление на кандидатов от Аграрной партии.

"В частности, на Полтавщине было два случая, когда в избирательные бюллетени не были включены наши кандидаты. В Овидиополе Одесской области избирателям 18 округа выдали бюллетени с 17-го. "Карусели" с подвозом избирателей, перебои с электроснабжением на участках, подкуп и даже спаивание избирателей водкой - к таким позорным методам прибегали наши конкуренты. Наблюдатели от Аграрной партии фиксировали многочисленные нарушения, а штабы партии продолжают защищать результаты выборов", - отметил Виталий Скоцик.

Явка избирателей на выборах составила более 55%. Это больше, чем на предыдущих раундах выборов. Увеличение явки избирателей указывает на рост числа сторонников партий нового качества, таких как Аграрная, и уменьшение поддержки тех, которые не оправдали народных надежд. По мнению лидера Аграрной партии, с выборов в ОТГ начнется изменение политического ландшафта страны.

"Согласно всем социологическим исследованиям - уровень доверия людей к органам местного самоуправления значительно выше, чем к центральной власти. Победа Аграрной партии, которая оставила позади себя большинство парламентских партий, указывает на усталость людей от популизма. Люди хотят видеть во власти тех, кто ежедневно своим трудом показывает реальные дела. Именно на местах утверждаются лидеры, которые работают, а не воруют. Это ресурс для обновления страны. Именно из таких людей формируется политика нового типа, способная реализовать долгосрочную стратегию развития Украины", - убежден лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

Напомним, на выборах в ОТГ 29 октября Аграрная партия получила третье место - 419 ее кандидатов стали депутатами. Из них 391 депутат выдвигался партией - это 12,1% от числа всех избранных депутатов, которые выдвигались партиями. Еще 28 членов Аграрной партии победили как самовыдвиженцы. В органах местного самоуправления уже работает более 4 тысяч депутатов от Аграрной партии.

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