Адвокатам разрешили пользоваться транспортом без спецпропусков

Адвокаты смогут пользоваться транспортом без специальных пропусков. Фото: Facebook

В Киеве адвокатам разрешили пользоваться общественным транспортом во время локдауну по служебным удостоверениям и без спецпропусков.

Об этом сообщает секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

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"Убежден, что даже на время локдауна передвижения адвокатов столицей должен быть максимально упрощенным с целью осуществления ими надлежащей защиты прав, свобод и интересов наших сограждан", - отметил секретарь.

Строгий карантин в Киеве, который должен был закончиться 16 апреля, продлили на 2 недели - до 30 апреля. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Остаются закрытыми школы, детские сады, развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают только навынос. В общественный транспорт - наземный и метро - и в маршрутки допускают только по спецпропускам.