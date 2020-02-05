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Адвокат Порошенко раскрыл схему, как Труба в ГБР искусственно создавал дела

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Адвокат Порошенко раскрыл схему, как Труба в ГБР искусственно создавал дела
Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань: "Значительная часть уголовных производств ГБР неправосудна". Фото: prm.ua

ГБР находится за пределами территориальной юрисдикции Печерского районного суда города Киева, поэтому значительную часть уголовных производств ГБР следует выбросить на помойку.

Об этом в своем блоге на "УП" сообщил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

По словам Голованя, он так и не дождался от врио главы ГБР Ирины Венедиктовой ответа на вопрос, где находятся следственные подразделения ГБР.

"А вот Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда разобралась, установила факт места нахождения органа досудебного расследования Государственного бюро расследований в Шевченковском районе города Киева, а именно по адресу: г.. Киев, ул. Симона Петлюры, 15", - отметил адвокат.

Головань подчеркнул, что экс-глава ГБР Роман Труба незаконно искусственно создавал несуществующие "основания" для обращения следователей ГБР с ходатайствами не в Шевченковский, а в Печерский суд.

"По каким причинам Труба так к Печерскому суду прикипел, нормальному человеку понять трудно. Но можно, если вспомнить феерические решения Печерского суда. Думаю, что практически все решения следственных судей по уголовным производствам центрального аппарата ГБР выносились Печерским районным судом города Киева", - сообщил Головань.

По его словам, есть основания считать те решения неправосудными.

"Ведь, согласно УПК Украины, ходатайства, например, о применении мер обеспечения уголовного производства, обыска, подаются в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования. А ГБР находится за пределами территориальной юрисдикции Печерского районного суда города Киева. Это означает, что значительную часть (если не все) уголовные производства ГБР следует выбросить на помойку. Если руководствоваться принципом верховенства права, конечно", - подчеркнул адвокат.

lb.ua
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05
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