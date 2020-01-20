Адвокат Порошенко раскрыл правду о повестках от ГБР

 
Ексклюзивы
1/5
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 567
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 765
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 567
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3312
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 891
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1503
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 837
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 648
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 8721
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
Фото
Все фото
9
4
10
5
4
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Видео
Все видео
Зеленский: Гончарук работает дальше
Зеленский: Гончарук работает дальше
Кива объяснил девчонкам, как правильно слать ему обнаженные фото
Кива объяснил девчонкам, как правильно слать ему обнаженные фото
Верховная Рада рассмотрит сокращение количества депутатов (фото)
Верховная Рада рассмотрит сокращение количества депутатов (фото)
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
Появились очередные записи разговоров якобы Гончарука
Появились очередные записи разговоров якобы Гончарука
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 459
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1458
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2925
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2097
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 января 2020
Просмотров: 54
Тато знав
"Ось прийдуть молоді! – іноді згадую слова одного літератора-депутата. – Вони будуть інші!" Пам'ятається, йшлося щось за мову, якою той, ...
понедельник, 20 января 2020 17:21

Адвокат Порошенко раскрыл правду о повестках от ГБР

  Комментировать
Адвокат Порошенко раскрыл правду о повестках от ГБР
Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань: "Сегодня были вручены Порошенко три повестки на три даты - на 24 января, 31 января и 11 февраля". Фото: Гордон

Пятому президенту Украины и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко вручили еще 3 повестки, 2 из которых датированы сегодняшним днем.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань.

"Сегодня были вручены Порошенко 3 повестки на 3 даты - на 24 января, 31 января и 11 февраля. Одна повестка датирована 17 января, другие две - 20 января", - сказал юрист.

Он уточнил, что Порошенко не назначили никаких других допросов.

Что интересно, отметил Головань, вручал повестки один из фигурантов "пленок Трубы".

Напомним, Государственное бюро расследований вызвало на очередные допросы Петра Порошенко в качестве свидетеля по ряду уголовных производств. Позже у Порошенко заявили, что ГБР незаконно следит за политиком.

Тем временем Порошенко таки появился в ГБР.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Адвокат Порошенко раскрыл правду о повестках от ГБР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

Без скрытых процентов и штрафов: банкам станет труднее обманывать клиентов

130 погибших - войска жестоко разогнали митингующих в столице

Не устоял бетон - как киборги стали символом несокрушимости

Застрелили украинского издателя

Сегодня нельзя умываться и принимать подарки у чужих

США призвали бойкотировать соревнования в России

Кит оказался под стенами парламента

Самое читаемое
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
10
 Просмотров: 43903
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
9
 1 Просмотров: 21826
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в &quot;Борисполе&quot;
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"
16
 Просмотров: 20200
В Украине станет сложнее продать автомобиль
В Украине станет сложнее продать автомобиль Просмотров: 19404
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в &quot;Борисполе&quot; прощаются с жертвами катастрофы
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
9
 Просмотров: 17010
Политика
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
 Просмотров: 459
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов 2 Просмотров: 207
Нардепы требуют отменить закон о "налоговом терроре"
Нардепы требуют отменить закон о "налоговом терроре" Просмотров: 315
Назвали союзников "Слуги народа" в парламенте
Назвали союзников "Слуги народа" в парламенте Просмотров: 594
Россия не прекратила стрелять. Но Зеленский об этом молчит
Россия не прекратила стрелять. Но Зеленский об этом молчит 1 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
4
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
2
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов
2
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
1
Авиакатастрофа Boeing 737: эксперт объяснил, как Украине нужно действовать с Ираном
1
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Голосов: 14553
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua