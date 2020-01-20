Адвокат Порошенко раскрыл правду о повестках от ГБР

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань: "Сегодня были вручены Порошенко три повестки на три даты - на 24 января, 31 января и 11 февраля". Фото: Гордон

Пятому президенту Украины и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко вручили еще 3 повестки, 2 из которых датированы сегодняшним днем.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань.

"Сегодня были вручены Порошенко 3 повестки на 3 даты - на 24 января, 31 января и 11 февраля. Одна повестка датирована 17 января, другие две - 20 января", - сказал юрист.

Он уточнил, что Порошенко не назначили никаких других допросов.

Что интересно, отметил Головань, вручал повестки один из фигурантов "пленок Трубы".

Напомним, Государственное бюро расследований вызвало на очередные допросы Петра Порошенко в качестве свидетеля по ряду уголовных производств. Позже у Порошенко заявили, что ГБР незаконно следит за политиком. Тем временем Порошенко таки появился в ГБР.