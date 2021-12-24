Адвокат Порошенко раскрыл подробности относительно повестки Зеленскому

По словам адвоката Порошенко, иск Зеленскому в суд касается так называемых "пленок Бигуса". Фото: Василий Артюшенко, ZN.UA

Адвокат пятого президента, лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко Илья Новиков рассказал подробности повестки в Верховный Суд президенту Владимиру Зеленскому.

Иск касается так называемых "пленок Бигуса". А Зеленскому придется на своем примере продемонстрировать, что, когда приходит повестка в суд, туда надо являться, сказал адвокат в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы видим: то, что получил господин Бигус (руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус. - Gazeta.ua) - это действительно слив, утечка и это нарушение государственной тайны. Но из того, что нам известно, дело по этому нарушению государственной тайны не открыли. И поскольку Зеленский это комментировал, то предметом административного искового заявления является то, чтобы он открыл источники своей информации, если у него есть какая-либо информация о том, откуда эти записи появились, он должен рассказать.

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И смысл этого вызова на заседание для нас - вовремя показать народу что их (власти. - Gazeta.ua) нарратив, что Порошенко якобы не уважает (правоохранительные органы. - Gazeta.ua), не является на допросы, это очень симметричная ситуация. Если Зеленский настаивает на том, что на любые вызовы нужно являться немедленно, то вот вам пример, почему он не явился на это заседание, и почему Верховный Суд дважды уже повторно должен его вызывать", - сказал Новиков.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань сообщил, что Верховный Суд Украины вызывает Владимира Зеленского на заседание по иску его подзащитного. Не уточнил, какого дела касается повестка. В мае журналисты-расследователи Bihus.Info опубликовали несколько часов записей разговоров народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, на которых фигурировал, в частности, Порошенко. Они касались поставки угля от боевиков ЛДНР, возвращения контроля над украинской частью нефтепродуктопровода Самара — Западное направление и обмен пленными с РФ. В свою очередь в "ЕС" заявили, что расследование в отношении "пленок Бигуса" — заказные, а их бенефициар - Офис президента, который "старается навязать обществу мнение о связи Медведчука с Порошенко". Отметив, что они не обсуждали никаких тем, кроме освобождения заложников.