Адвокат Порошенко пришел вручать повестки следователем ГБР

Если раньше Порошенко вызывали на допросы, то теперь его адвокаты зовут следователей в суд. Фото: УНІАН

Суд поручил адвокату пятого президента Петра Порошенко Игорю Голованю вручить четырем следователем Государственного бюро расследований повестки в суд. Если вручить не удастся, будут ходатайствовать о принудительной доставке свидетелей в суд.

Об этом Головань рассказал журналистам у здания ГБР, сообщает "Прямий"

"В ГБР просто не знают, что делать с повестками в суд. О деятельности Госрбюро узнаем по слухам, telegram-каналам. А по закону повестки должны вручаться.

Я попробую показать следователям ГБР что такое повестка, что с ней нужно делать. Чтобы лицо, которое вызывают в суд понимало, куда и когда должно появиться", - сказал юрист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГБР пришло с обысками в офис партии Порошенко

Головань добавил: если не удастся вручить следователем повестки в суд, будет настаивать на их принудительном приводе на судебное заседание.

3 января адвокат Порошенко попытается повторно вручить повестки следователем ГБР.

Ранее следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщение о подозрении Петру Порошенко. Порошенко инкриминируют злоупотребление властью. ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Януковича Андрея Портнова.