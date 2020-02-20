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четверг, 20 февраля 2020 18:53

Адвокат Порошенко подал иск против Венедиктовой: она заявила, что экс-президент 30 раз не пришел на допрос

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Адвокат Порошенко подал иск против Венедиктовой: она заявила, что экс-президент 30 раз не пришел на допрос

Против руководительницы Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой подано в суд из-за заявления о том, что народный депутат Петр Порошенко не является на допросы в бюро.

Иск подан от имени пятого президента Петра Порошенко, сообщил его адвокат Игорь Головань на своей странице в Facebook.

В интервью LB.ua и.о. директорка ГБР заявила, что Порошенко 30 раз не пришел на допрос, поэтому бюро подготовило пакет доказательств для силового привода.

Защитник Порошенко подчеркнул, что заявление Венедиктовой является ложью, в связи с чем в Галицкий районный суд Львова был подан иск об опровержении недостоверной информации.

"Вслед за бывшим директором ГБР Романом Трубой и его сообщниками продолжает Венедиктова и распространять ложь о якобы многочисленных неявках пятого президента Украины Петра Порошенко на допросы в качестве свидетеля", - заявил Головань.

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