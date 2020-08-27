Адвокат нашел словацкую фирму, которую не задекларировал нардеп Дубинский

Адвокат Назар Черный: "Александр Дубинский попытался скрыть от НАПК И НАБУ наличие у него корпоративных прав в зарегистрированных за рубежом компаниях".Фото: Гордон

В Словакии нашлась незадекларированная фирма ООО "DubPro", которая принадлежала народному депутату Александру Дубинскому.

Об этом пишет адвокат Назар Черный в расследовании на сайте bykvu.

По информации автора, Александр Дубинский попытался скрыть от НАПК И НАБУ наличие у него как депутата корпоративных прав в зарегистрированных за рубежом компаниях с помощью украинского суда.

Из расследования следует, что 17 июля 2020 Соломенский райсуд Киева вынес решение по делу № 760/6437/20, по заявлению Цибко Леси Евгеньевны к Дубинскому Александру Анатольевичу, согласно которому Дубинский лишь с 28 сентября 2019 не является владельцем и участником зарегистрированного в Словакии ООО "DubPro", а с 5 марта по 27 сентября 2019 не был руководителем этого предприятия.

По мнению автора расследования, Александр Дубинский не только не внес в декларацию информацию о продаже своей доли словацкой компании, но и оставался ее полноправным владельцем месяц после принятия присяги народного депутата (по данным украинского суда), а по данным Коммерческого реестра районного суда Братиславы (по словацкому законодательству суды уполномочены на ведение реестров юрлиц) до февраля 2020.

Также в расследовании приводятся факты системного недекларирования Дубинским ни информации о владении корпоративными правами в словацкой компании ни данных о полученной прибыли от продажи корпоративных прав.

"Первой полноценной декларацией Александра является его ежегодная декларация за 2019 (поданная 30 мая 2020, ведь депутаты отсрочили себе подачу документа до 1 июня, сославшись на коронавирус). Декларации достаточно, чтобы убедиться – наличие в его собственности словацкой компании "DubPro" Александр не указал, хотя (по решению суда) до 27 сентября 2019 он был ее единственным владельцем с долей 100% . Не указал Александр и дохода от продажи компании Лесе Цибко (а что это была именно продажа, мы знаем из решения Соломенского райсуда Киева от 17.07.2020)",- пишет Назар Чорный, подчеркивая, что Дубинский также не указал ни владение словацкой фирмой ни ее продажу в исправленных декларациях за 2019 год.

Также, по мнению автора, имеет место манипуляция со сроками, когда Александр Дубинский управлял компанией.

"Согласно словацкого реестра, Александр Дубинский был указан как руководитель компании до 14 февраля 2020, однако украинский суд установил, что лишь с 5 марта по 27 сентября 2019 Александр Дубинский не был руководителем ООО "DubPro". Но подобной проверки причастности Дубинского к управлению словацкой компанией в период с 27 сентября по 2019 по 14 февраля 2020 украинский суд не проводил и как следствие не доказал, что депутат не был руководителем словацкой компании уже будучи народным избранником. То есть Александр все равно подпадает под действие статьи 1724 Кодекса Украины про административные правонарушения", - заключает Назар Черный.