Адвокат Мангера просил уменьшить залог в 17 раз: суд уменьшил вдвое

Представители Генеральной прокуратуры выступили против такого решения. ФОТО: Facebook-страница Владислава Мангера

Шевченковский райсуд Киева уменьшил залог, под который может выйти из СИЗО подозреваемый в заказе преступления против активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангер, вдвое - с двух с половиной миллионов гривен до более миллиона.

Об этом сообщает журналист "Слидства.инфо" с заседания суда.

Адвокаты просили уменьшить залог в 17 раз - до 148 000 гривен.

Они объясняли это тем, что залог в 2,5 млн.грн. назначили для подозрения в заказе убийства Гандзюк, а сейчас оно изменено - заказ нанесения тяжелых физических повреждений.

"Поскольку изменилась тяжесть преступления, в котором подозревается Мангер, то, соответственно, меняется и предельный размер залога", - указал в ходатайстве адвокат Дмитрий Ильченко.

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Представители Генеральной прокуратуры выступили против такого решения.