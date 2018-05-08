Адвокат из Израиля и бывший прокурор США пошли в аудиторы НАБУ

В конкурсе аудитора Национального антикоррупционного бюро, который проводит Верховная Рада, берут участие 5 кандидатов. Среди них - правозащитник, адвокат из Израиля, бывший прокурор США и два пенсионера.

Об этом сообщает "Центр протидії корупції".

На должность претендуют:

Валерий Небога

Пенсионер, в 2015 году участвовал в конкурсе на должность директора НАБУ, позже подавался на различные должности от детектива до руководителя управления.

2017 подавался на должность аудитора бюро от парламента, но его заявка, по мнению комитета, не соответствовала квалификационным условиям конкурса, поэтому кандидатуру Небоги не ставили на голосование.

Юрий Лихненко

Также пенсионер. Кроме того, он возглавляет организацию "Антимафия". В 2015 году он подавался на на должность директора бюро, а позже - на руководителя Одесского управления этого ведомства.

Последний раз работал в правоохранительных органах более 20 лет назад.

"Рекомендации дал сам себе от своей же организации "Антимафия". Имеет предвзятое отношение к работе Антикоррупционного бюро, о чем высказывался во время избрания в совет общественного контроля при НАБУ", - отмечают в ЦПК.

Владимир Василенко

Правозащитник. Работал судьей в международном суде ООН и представителем Украины в Совете ООН по правам человека.

Несколько месяцев назад глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко предлагал его кандидатуру на аудитора.

В 2015 году был делегирован указом президента Петра Порошенко в Конституционную комиссию вместе с Михаилом Буроменским, избранным в аудиторы НАБУ по квоте Кабинета министров.

"Стоит отметить, что рекомендации Владимир Василенко получил от ОО "Українське юридичне товариство", которое возглавляет Березюк Олег Валерьевич. Березюк также является совладельцем другой общественной организации "Всеукраїнський рух "Сила Права". Возглавляет эту ОО бывший народный депутат от БЮТ Андрей Сенченко, который 2014 временно исполнял обязанности заместителя главы Администрации президента", - отмечают в ЦПК.

Вадим Меламед

Адвокат, нотариус, который последние 25 лет живет в Израиле, где имеет собственную юридическую компанию "Вадим Меламед адвокаты и нотариус".

2015 принимал участие в конкурсе на должность директора.

"Тем не менее, Меламед не соответствует требованиям к аудитору, определенным Законом "О национальное антикоррупционное бюро", поскольку не имеет "значительного опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях", - отмечают в ЦПК.

Последние 25 лет Меламед работал в Израиле исключительно как адвокат, занимаясь в основном трудовым правом и юридической помощью эмигрантам из Украины. Меламед также получил единую рекомендацию от общественной организации, директором которой является сам.

Том Файерстоун

Бывший прокурор США и партнер компании "Бейкер и Маккензи". 6 лет работал в отделе по борьбе с организованной преступностью прокуратуры США в Нью-Йорке, где специализировался на делах российских олигархов и чиновников, связанных с коррупцией и отмыванием средств.

Файерстоун был главным прокурором по делу об экстрадиции российского ТОП-чиновника Павла Бородина в Швейцарию по обвинению в отмывании и хищении средств. Работал с Магнитским, пока персона нон-грата в России.

Кроме того, его рекомендовали на должность аудитора посольство США, международная антикоррупционная организация "Transparency International Украина" и Институт CEELI в Праге, который занимается развитием верховенства права.

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Ежегодно НАБУ должна проверять независимая аудиторская комиссия. Будут проверять уголовные производства. Дают рекомендацию для увольнения руководства бюро. Ранее комитет предлагал парламенту выбрать аудитором НАБУ от Верховной Рады Роберта Сторча из департамента юстиции США. В свою очередь тогдашний глава фракции БПП Игорь Грынив выдвинул на эту должность кандидатуру частного детектива из Великобритании Найджела Брауна. На рейтинговом голосовании Сторч набрал меньше голосов, чем Браун. Однако Верховная Рада голосование провалила.