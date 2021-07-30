Адвокат Илья Новиков приравнял СБУ к ФСБ

Адвокат Илья Новиков: "СБУ списывает схемы в ФСБ". Фото: СБУ

Методы работы российского ФСБ и украинских спецслужб идентичны.

Об этом написал адвокат Илья Новиков на странице в социальной сети Facebook.

Адвокат напомнил, что в апреле судья Чаус, на экстрадицию которого в Украине Молдова не дала согласия, исчез в Кишиневе, и очень быстро выяснилось, что сотрудники украинских спецслужб засветились на его вывозе.

"На ровном месте возник дипломатический скандал, который не стих, а достался по наследству администрации нового президента Санду. Потому что Молдова не может просто сделать вид, что похищения не было. Три месяца Чаус находился неизвестно где (злые языки говорят - на одной базе СБУ ), и вот сегодня его случайно обнаружил в одних трусах староста деревни и сдал в полицию. И по последним сообщениям, Чаус уже снова задержан и увезен из отдела полиции СБУшниками", - отметил Новиков.

"У меня через все это кринж и дежавю, потому что ровно семь лет назад ФСБшники рассказывали нам как они точно так же случайно нашли у себя под Воронежем Надежду Савченко, которая за две недели до этого исчезла из Луганска. И тут вдруг нашлась в машине, которую гаишники остановили на дороге из-за невключенных фар", - рассказал адвокат.

"Когда СБУ списывает схемы в ФСБ "только не слово в слово, а меняй, чтобы училка не спалила" - это и стыдно, и тревожно. Потому что если они работают так по делу, в котором заранее известно, что будет большой международный интерес, то как они работают вообще? И потому что, когда копируешь схемы работы, рано или поздно начинаешь копировать и суть", - отметил он.

Новиков также выложил фотокопию листа по делу Надежды Савченко, где описывается момент ее похищения сотрудниками ДПС России.