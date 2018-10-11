 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 1413
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 864
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 567
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3762
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 738
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3114
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1998
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 522
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1305
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2655
Фото
Все фото
8
4
5
8
21
Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком
Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком
Беременная дочь Добкина разделась для фото
Беременная дочь Добкина разделась для фото
Экс-нардеп показала аппетитные шоколадные формы в купальнике
Экс-нардеп показала аппетитные шоколадные формы в купальнике
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
&quot;Был, есть и буду бандеровцем&quot;: Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
Видео
Все видео
Экс-офицер армии НАТО рассказал, кто победит на президентских выборах
Экс-офицер армии НАТО рассказал, кто победит на президентских выборах
"Будет что-то положительное" - экзарх относительно автокефалии УПЦ
"Будет что-то положительное" - экзарх относительно автокефалии УПЦ
Антикоррупционеры взялись за Новинского
Антикоррупционеры взялись за Новинского
Московских пропагандистов заглушили гимном: Украина празднует победу в ПАСЕ
Московских пропагандистов заглушили гимном: Украина празднует победу в ПАСЕ
Взрывы возле Ични ударят по рейтингу Порошенко - эксперт
Взрывы возле Ични ударят по рейтингу Порошенко - эксперт
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3114
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2655
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1458
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5526
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 216
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
пятница, 12 октября 2018 08:12

Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком
8

  Комментировать

В Москве считают, что 20-летний студент Арсений Яценюк воевал в Чечне против русских. Его заочно задержал суд
Фото: Цензор.НЕТ
В Москве считают, что 20-летний студент Арсений Яценюк воевал в Чечне против русских. Его заочно задержал суд
В Москве считают, что 20-летний студент Арсений Яценюк воевал в Чечне против русских. Его заочно задержал суд
В Москве считают, что 20-летний студент Арсений Яценюк воевал в Чечне против русских. Его заочно задержал суд
В Москве считают, что 20-летний студент Арсений Яценюк воевал в Чечне против русских. Его заочно задержал суд

Российские следователи считают, что экс-премьер Арсений Яценюк участвовал в первой Чеченской войне. Об этом они написали три года назад, 12 октября 2015 года, в обвинительных актах украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха.

По данным российских правоохранителей, Яценюк участвовал в менее двух боях - 31 декабря 1994 в площади Минутка и в феврале 1995 года в районе городской больницы № 9 в городе Грозный. Экс-премьеру также выдвигают пытки и расстрелы пленных.

По мнению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в декабре 1995 года Яценюка наградили орденом "Честь нации". В Украину лидер "Народного фронта" якобы вернулся через Грузию.

"В город Грозный также прибыли другие известные Клыху члены УНА-УНСО - Музычко известный всем как Саша Белый, Карпюк Николай Андронович, Малофеев Александр, Бобович Валерий, Мазур Петрович, Шевченко Виталий, Яценюк по прозвищу Арсен. В начале 1995 года Яценюк в составе группы журналистов из Грузии вернулся в Украину. в дальнейшем он неоднократно был замечен на съездах и других мероприятиях УНА-УНСО в Киеве ".

Зато бывший руководитель штаба Вооруженных сил самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии Хусейн Исханов среди украинцев Яценюка не видел. По его словам, 31 декабря 1994, Минутка была свободной. Боевые действия тогда были только в центре города. В Октябрьском районе Грозного в начале 1995 года россиян не было.

В то время 20-летний Яценюк был студентом юридического факультета Черновицкого университета.

Россия направила в Интерпол запрос об объявлении Яценюка в международный розыск. Его обвиняли в убийстве 30 и ранении 13 российских солдат во время боевых действий. В марте 2017 года российский суд заочно арестовал лидера "Народного фронта". За месяц Интерпол отказал России в розыске и экстрадиции Яценюка. Запрос России признали необоснованным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Держат в ужасных условиях: мать Клыха рассказала о свидании с сыном в российской тюрьме

Первая чеченская война - военный конфликт 1994-1996 годов между Российской Федерацией и Чеченской Республики Ичкерия, которая провозгласила суверенитет 1991 году. После победы чеченских отрядов с территории вывели российские войска. Россия не признает ее независимости.

26 мая 2016 Верховный суд Чечни приговорил украинский Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Их обвинили в том, что украинцы были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил во время Первой чеченской войны. Оба отрицали все обвинения. Клых заявил, что никогда не был в Чечне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 168747
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 49140
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 39511
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 25291
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 13734
Политика
Экс-офицер армии НАТО рассказал, кто победит на президентских выборах
Экс-офицер армии НАТО рассказал, кто победит на президентских выборах
 Просмотров: 117
Омелян изменил свои планы после давления НАБУ
Омелян изменил свои планы после давления НАБУ 1 Просмотров: 603
Как Украина устояла в войне с РФ - украинский блогер представит книги во Франкфурте
Как Украина устояла в войне с РФ - украинский блогер представит книги во Франкфурте
 Просмотров: 1260
Бывший "регионал" Шуфрич сделал неожиданное заявление о единой поместной церкви
Бывший "регионал" Шуфрич сделал неожиданное заявление о единой поместной церкви Просмотров: 1890
Дело Добкина передали в суд
Дело Добкина передали в суд Просмотров: 144
Больше всего комментируют
26
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
7
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
6
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
5
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 25527
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua