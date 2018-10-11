Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком

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Российские следователи считают, что экс-премьер Арсений Яценюк участвовал в первой Чеченской войне. Об этом они написали три года назад, 12 октября 2015 года, в обвинительных актах украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха.

По данным российских правоохранителей, Яценюк участвовал в менее двух боях - 31 декабря 1994 в площади Минутка и в феврале 1995 года в районе городской больницы № 9 в городе Грозный. Экс-премьеру также выдвигают пытки и расстрелы пленных.

По мнению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в декабре 1995 года Яценюка наградили орденом "Честь нации". В Украину лидер "Народного фронта" якобы вернулся через Грузию.

"В город Грозный также прибыли другие известные Клыху члены УНА-УНСО - Музычко известный всем как Саша Белый, Карпюк Николай Андронович, Малофеев Александр, Бобович Валерий, Мазур Петрович, Шевченко Виталий, Яценюк по прозвищу Арсен. В начале 1995 года Яценюк в составе группы журналистов из Грузии вернулся в Украину. в дальнейшем он неоднократно был замечен на съездах и других мероприятиях УНА-УНСО в Киеве ".

Зато бывший руководитель штаба Вооруженных сил самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии Хусейн Исханов среди украинцев Яценюка не видел. По его словам, 31 декабря 1994, Минутка была свободной. Боевые действия тогда были только в центре города. В Октябрьском районе Грозного в начале 1995 года россиян не было.

В то время 20-летний Яценюк был студентом юридического факультета Черновицкого университета.

Россия направила в Интерпол запрос об объявлении Яценюка в международный розыск. Его обвиняли в убийстве 30 и ранении 13 российских солдат во время боевых действий. В марте 2017 года российский суд заочно арестовал лидера "Народного фронта". За месяц Интерпол отказал России в розыске и экстрадиции Яценюка. Запрос России признали необоснованным.

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Первая чеченская война - военный конфликт 1994-1996 годов между Российской Федерацией и Чеченской Республики Ичкерия, которая провозгласила суверенитет 1991 году. После победы чеченских отрядов с территории вывели российские войска. Россия не признает ее независимости. 26 мая 2016 Верховный суд Чечни приговорил украинский Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Их обвинили в том, что украинцы были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил во время Первой чеченской войны. Оба отрицали все обвинения. Клых заявил, что никогда не был в Чечне.