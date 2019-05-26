Яценюк призвал Зеленского требовать мирового давления для освобождения украинских моряков

Арсений Яценюк: "голоса тех, кто хочет вернуть Россию в ПАСЕ, снять санкции или дружить с ней - это слова не друзей и не права. Это - отголосок краха мирового устройства". Фото: РБК

Арсений Яценюк отмечает, что России наплевать на международное право и для освобождения украинских военнопленных нужен международное давление.

"Решение Международного суда ООН по морскому праву об увольнении наших моряков и судов требует мировой реакции. Надо сказать государствам-членам ООН, если такие решения России не указ, то так же захватят ваших граждан, имущество и суда", - подчеркнул он в Facebook .

"России наплевать на международное право. Она вспоминает о нем только в собственной интерпретации", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он обратился к президенту Зеленского: "Требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов Группы Семи и ЕС. Требуйте, чтобы мир сказал свое слово. Потому что голоса тех, кто хочет вернуть Россию в ПАСЕ, снять санкции или дружить с ней - это слова не друзья и не права. Это - отголосок краха мирового устройства".

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В немецком Гамбурге Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков.