Яценюк: Порошенко перетянул на себя весь электорат. Но это сегодня, завтра будет по-другому

"Народний фронт" готовится к парламентским выборам, говорит экс-премьер Арсений Яценюк. Фото: censor.net.ua

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявляет, что президент Петр Порошенко перетянул весь электорат коалиции на себя. Об этом он рассказал в интервью "Цензор.нет".

"Петр Алексеевич мастер, и за последние три года сделал сумасшедший прогресс. Он полностью, один в один, стал на ту платформу, на которой я стоял в 2014 году. Спичи посмотрите. И таким образом он перетянул на себя весь электорат провластной коалиции, весь. Поэтому все, что было наше, стало его. Так случается в политике. Зачет ему. Но это сегодня. Завтра будет по-другому", - сказал он.

"Все равно будут перемены. Будет приходить новое понимание. Будет иная динамика", - добавил Яценюк.

У Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко сегодня одинаковые шансы зайти во второй тур, также сказал экс-премьер.

Касательно парламентских выборов Яценюк заявил:

"Это будет тяжелейшая кампания для всех. В том числе для "Народного фронта". Конкуренция будет жесткой. И с точки зрения идеологии - потому что она будет пересекаться. Соответственно, будут крайне важны мессиджи, полевая работа и средства достучаться до избирателя и попросить его прийти на участок и проголосовать".

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Ранее однопартиец Арсения Яценюка, член "Народний фронт" и министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не будет работать на кандидатов на выборах.