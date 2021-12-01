Яценюк, Гройсман и Разумков обсудили альтернативу Зеленскому

Бывшие премьер-министры Арсений Яценюк, Владимир Гройсман и экс-спикер Дмитрий Разумков обсудили альтернативу действующей власти.

Об этом говорилось на Киевском форуме по вопросам безопасности в среду, 1 декабря, сообщает Gazeta.ua.

"Проукраинские силы, проукраинские избиратели намного больше, чем те, кто исповедует какую-то российскую идеологию. Это значит, что все будет хорошо.

Но когда видим, как проводятся выборы на округах в Верховную Раду, или когда избирают председателей в объединенные территориальные громады. Ну я хочу сказать, что это в лучших традициях Януковича", - заявил Гройсман.

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Яценюк обратился к Разумкову и Гройсману и сказал об альтернативе нынешней власти.

"Вы ведь совершенно молодые и уже опытные люди. Готовы ли вы, как молодые, опытные политики и государственные деятели, представить реальную альтернативу современной власти. Готовы ли вы бороться за то, чтобы пройти в парламент? Вы будете делать это? И кого вы готовы еще с собой брать?", – спросил.

Рядом с Яценюком на форуме находился бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Готовы", – ответил Разумков.

Также присутствовал пятый президент Петр Порошенко.

1 декабря президент Владимир Зеленский выступал в Верховной Раде. Что сказал можно прочитать ЗДЕСЬ.