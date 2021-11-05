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пятница, 05 ноября 2021 05:54

"Я умею отказывать. Многим это не нравится" - Аваков прокомментировал свою отставку

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&quot;Я умею отказывать. Многим это не нравится&quot; - Аваков прокомментировал свою отставку
Аваков прокомментировал свою отставку. Фото: Украинская правда

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков впервые объяснил причины своей отставки.

"Я проработал два с лишним года до тех пор, пока не увидел, что моя компетентность, наверное, не может реализовать себя дальше. Это послужило причиной отставки. Я не хочу учавствовать в вещах, с которыми я не согласен. Я умею говорить "нет", и это не всем нравится. Я говорю "так нельзя", и это не всем нравится. Ко мне мог обратиться президент и сказать: какая ваша точка зрения? Я говорю: это полная ерунда, так делать нельзя. Это может не всем нравиться", – заявил в программе "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24" бывший министр внутренних дел.

Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел 15 июля. Он возглавлял ведомство 7 лет, с февраля 2014 года, – это рекорд для министров. Его заявление об увольнении поддержал 291 народный депутат.

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Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков подверг критике частую смену министров "Слугами народа" во главе с президентом. "Я буду заниматься политикой, я никуда не денусь", - сказал он, подчеркнув, что идеологически не является ни правым, ни левым, а центристом.

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