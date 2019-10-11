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пятница, 11 октября 2019 14:51

А ты можешь так долго, как Зеленский? Сети взорвались фотожабами на пресс-марафон
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10 октября президент Владимир Зеленский провел самый длинный в истории пресс-марафон. Он длился 14 часов. За это время президент пообщался с 300 журналистами и ответил на около 500 вопросов.

Это первая пресс-конференция Зеленского за время его президентства. Она проходила в необычном формате. Представители медиа задавали вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы сменяли друг друга. Все это проходило в Kyiv Food Market в центре Киева.

Украинцы не оставили такое событие без внимания. Они активно комментируют как слова президента, так и формат мероприятия.

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Владимир Зеленский признался, что устал. С главными тезисами пресс-конференции главы государства можно ознакомиться здесь.

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11
октября

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