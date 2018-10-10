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среда, 10 октября 2018 15:26

Я продолжу бороться не только за себя, но и за всех, над кем издевается власть – Вилкул

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Я продолжу бороться не только за себя, но и за всех, над кем издевается власть – Вилкул
Нардеп Александр Вилкул считает, что дело против него сфальсифицировано. Фото: Информатор

Один из лидеров оппозиции Александр Вилкул на своей странице в Facebook написал: "Я продолжу бороться не только за себя, но и за всех, над кем издевается власть. На заседании Регламентного комитета депутаты получили исчерпывающие доказательства того, что обвинения против меня сфальсифицированы, что это просто попытка власти расчистить поле перед выборами. Причина одна – я ни при каких условиях не буду договариваться".

Оппозиционер подчеркнул: "Власть превратила прокуратуру не только в инструмент политического насилия. Ежедневно давлению подвергаются обычные люди, предприниматели, общественники, журналисты. Над ними издеваются, лишают свободы, отбирают бизнес, ограничивают в правах.

Да, обвинения против меня, как и против многих, сфальсифицированы. Это видят и понимают не только миллионы жителей нашей страны, но и депутаты из самых разных фракций. Такие же папки откровенной макулатуры, в которых обвинения, как и в моем случае, написаны под копирку, уже лежат на многих политиков и общественных деятелей. Но, подчеркиваю, вне зависимости от того, как проголосует Рада по поводу снятия с меня неприкосновенности, я не прекращу говорить правду и буду бороться не только за себя, но и за всех, над кем издевается власть".

Напомним, во время рассмотрения Регламентным комитетом ВР повторного представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула, выяснилось, что свидетели давали показания против него под давлением. Свидетеля - экс-главу Днепропетровской райгосадминистрации, 70-летнего Вадима Кобыляцкого без решения суда прокуратура поместила в декабре 2017 года в неотапливаемую камеру и требовала дать ложные показания против Вилкула. Но даже в этих условиях Кобыляцкий не согласился оговорить нардепа. Он подписал компромисс, предложенный прокуратурой, что ему якобы звонили из приемной облгосадминистрации. Заявление свидетеля депутаты получили во время заседания.

Кроме того, народный депутат предоставил ряд доказательств того, что дело является сфабрикованным, а законы, на которые ссылается прокуратура, в том числе Земельный Кодекс, прекратили свое действие еще в 2001 году.

В ходе заседания комитета Александр Вилкул предоставил официальные документы, в том числе решение Никопольского суда, о том что его телефон незаконно прослушивается без разрешения парламента.

На основании вновь открывшихся фактов Регламентный комитет отложил публикацию своего решения.

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