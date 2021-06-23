Я принимала огонь на себя всю Европу и Украину – Даля Грибаускайте в Киеве

Маленькие народы могут говорить громче и агрессивнее, потому что за ними стоят только они сами. Об этом рассказала президент Литвы в 2009 – 2019 годах Даля Грибаускайте на Книжном Арсенале в Киеве.

23 июня состоялась презентация перевода на украинский язык книги "Большой президент маленькой страны. История Дали Грибаускайте" Дайвы Ульбинайте, литовской журналистки и бывшего прес-секретаря лидера Литвы.

"Есть ответственность малых и больших стран и стран, которые влияют на геополитические процессы. Например, встреча и приглашение Байдена поговорить с Путиным. Есть вопросы, которые нужно решать вместе. Однако были очень понятно определены красные линии. После саммита сразу и США, и Европа ввели новые санкции против России. Эти страны ответственные за глобальные процессы, и игнорировать это нельзя. Мы, меньшие страны, можем позволить себе говорить более открыто, у нас другие интересы. В нас нет ноши геополитической ответственности," – объясняет Грибаускайте.

По ее словам, когда Россия устроила войну в 2014 году, первое чувство было броситься на помощь Украине.

"Литва – первая страна, которая предложила Украине амуницию. На Западе на меня такими глазами смотрели, – говорит Грибаускайте. – Защита Украины была защитой Литвы и всей Европы. Я осознанно шла и принимала огонь на себя за всю Европу и Украину. Можно спокойно жить красиво с реверансами, или принимать огонь на себя."

"У меня есть самый дорогой подарок дома от ветеранов российско-украинской войны – каска с фронта, раскрашенная цветами", – добавляет бывшая президент Литвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая книга Жадана и запрещенный белорусский рок - рассказываем о 10 событиях Книжного арсенала

23 июня стартовал десятый Книжный Арсенал. Фестиваль продлится до 27 июня в столичном Мистецком Арсенале.