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четверг, 19 сентября 2019 16:06

"Я не хочу даже читать" - глава президентской фракции о проекте бюджета

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&quot;Я не хочу даже читать&quot; - глава президентской фракции о проекте бюджета
Бюджета еще не видели, видели пока тизер, говорит Арахамия. Фото: УНІАН

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не читал и не собирается читать проект государственного бюджета на 2020 год.

"Надо спросить у правительства (чего ожидать от проекта бюджета - ред.). Мы бюджета еще не видели - видели некий тизер. Я знаю точно, что это версия 1.0, а финальная будет версия 3.0. Я не хочу сейчас даже читать те цифры, которые будут изменены, я не хочу этим даже заниматься", - сказал Арахамия в кулуарах, пишет УНН

Сегодня парламентариям надо принять еще 8 законопроектов, поэтому времени на чтение бюджета на следующий год нет, объяснил нардеп.

Изучать все законопроекты, которые ВР рассматривает в сессионном зале, тоже нет времени, добавил Арахамия. Поэтому доверяет мнению тех коллег, которые являются специалистами в конкретных вопросах и дают советы о необходимости голосовать по тому или иному закону.

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15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год.

Курс гривны на конец следующего года прогнозируют 28,2 за доллар. Рост экономики ожидается на уровне 3,3%.

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