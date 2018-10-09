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вторник, 09 октября 2018 17:33

А Коломойского послать слабо? - Зеленского подкололи за флешмоб

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А Коломойского послать слабо? - Зеленского подкололи за флешмоб
Владимиру Зеленскому напомнили о мате Игоря Коломойского.

Комику Владимиру Зеленскому стоит "послать в ср*ку" бизнесмена Игоря Коломойского, который тоже материт журналистов. Об этом сказал бывший министр обороны Анатолий Гриценко в эфире одного из телеканалов.

Так политик прокомментировал флешмоб Зеленского, адресованный нардепу с БПП Олегу Барне. Тот обматерил журналиста в Верховной Раде. Комик заявлял: "Идите в ср*ку" и призывал к этому остальных пользователей соцсетей.

"Зеленский работает на канале "1+1", правда? Там выходят их произведения, его команды. И владелец канала "1+1" господин Коломойский, сколько это уже фиксировалось в сети, так же использовал такие слова в отношении журналистов, что мама не горюй. Но тогда Зеленский промолчал. Сейчас он сказал свое слово.

Надо быть целостным и последовательным в отстаивании тех или иных базовых принципов. И наше слово звучало и тогда, когда оно против шерсти. В том числе и в отношении тех, кто рядом. Вот тогда это будет справедливо", - сказал Гриценко.

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В марте 2015-го тогдашний председатель Днепропетровской облгосадминистрации, олигарх Игорь Коломойский обматерил журналиста "Радіо Свобода" Сергея Андрушко. Инцидент произошел около полуночи возле офиса компании Укртранснафта.

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Дата
09
октября

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