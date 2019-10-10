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четверг, 10 октября 2019 12:35

"Я, как Ван Дамм, в таком конкретном шпагате" – Зеленский пожаловался на критику

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&quot;Я, как Ван Дамм, в таком конкретном шпагате&quot; – Зеленский пожаловался на критику
Зеленский объяснил: если бы вынес на публичное обсуждение вопрос освобождения Цемаха, Сенцов до сих пор не вернулся домой. Фото: radiosvoboda

Президент Владимир Зеленский пожаловался на постоянную критику общества.

На встрече с журналистами он пояснил, что разведение войск в Золотом и Петровском - это пункт Минских договоренностей, которые подписал предыдущий президент. А теперь Порошенко "ходит и говорит ай-ай-ай".

"Я, как Ван Дамм, в таком конкретном шпагате. Делаю то, что могу в этих рамках. И исхожу из них, как могу", - сказал Зеленский.

Он объяснил, что может каждый вопрос выносить на референдум, но это будет слишком долго.

"Как только я принимаю решение, мне говорят: "Чего ты с нами не пообщался? Как ты мог отдать Цемаха?". Я принимаю решение, поэтому я и президент. Поэтому тех людей в тех условиях я вернул домой. Да, это решение сложное, не всеми международными людьми поддержано. Я готов такие решения принимать. Но если меня сажать на шпагат каждый день, я буду обращаться к обществу. И вы получите президента, который будет говорить: "Садимся вместе и решаем. Цемах - Сенцов. Референдум? И так еще 3 месяца...

Я же что-то сделал? Или все это пшик? Надо решить, какого президента хочет Украина", - сказал Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский проводит пресс-марафон. На него зарегистрировались около 300 журналистов. Встреча проходит в новом фудмаркете Kyiv Food Market.

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10
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