"Я была бы очень рада" - Меркель направила Гончарук приглашение

Ангела Меркель пригласила Алексея Гончарука в Берлин. Фото: liga.net

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с избранием на пост главы правительства и пригласила в Берлин.

"Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", - сообщила Меркель в открытом письме к Гончаруку.

Канцлер отметила, что Германия поддерживает Украину относительно ключевых реформ в сфере правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией.

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"Германия хочет работать в тесном диалоге по многим вызовам, которые стоят перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина сформировала свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью", - говорится в сообщении.

Также Германия заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили Украину и призвали ее к реформам. Как отмечается, в ходе встречи в рамках саммита G7 лидеры двух государств подчеркнули важность реформ для Украины и заверили в дальнейшей поддержке.