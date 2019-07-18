Я бы поставил им 4 с минусом - эксперт о работе НАБУ и САП

Еще 3-4 месяца назад Леменов поставил бы им 3+. ФОТО: УНИАН

Экс-эксперт Антикоррупционной группы реанимационное пакета Реформ Александр Леменов оценивает работу САП и НАБУ на 4 с минусом. Еще 3-4 месяца назад он поставил бы им 3+. Причина - улучшение коммуникации между органами.

Улучшение коммуникации положительно повлияло на непосредственную работу антикоррупционных структур, добавляет Леменов для Gazeta.ua. Ведь так они меньше сосредоточены на отстаивании своих интересов и более на результате.

"Приятно, когда САП и НАБУ работают, а не занимаются публичной популяризацией результатов своей работы, иногда их даже не было в наличии", - говорит Леменов.

Объединяющим фактором для правоохранительных органов Леменов называет политическую волю президента Владимира Зеленского. Пятый президент Петр Порошенко, по словам эксперта РПР, работал на разъединение антикорорганив через своих "консультологив".

Сотрудничество между НАБУ и САП, указывает эксперт, в их же интересах, потому что они зависят друг от друга.

"Они наконец поняли, что они друг от друга зависимы. И вместо определенного степени недоразумения, некоторые это даже войной называл, надо сосредотачиваться на результате. Они созданы для того, чтобы объективно, незаангажировано, аполитично расследовать преступления, которые находятся в их подследственности, и передавать в суд (который будет вот-вот запущен) ", - отмечает Леменов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ и САП обратились в Раду касательно инициативы Зеленского

В конце мая Зеленского встретился с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром ХОЛОДНИЦЬКИЙ. Глава государства дал антикоррупционер 3 месяца для демонстрации способности органов.