Я буду выполнять обязательства перед жителями родной Черниговщины, а не "обязы" перед временными жителями Банковой, – Атрошенко

Офис президента политическим давлением и шантажом пытается заставить мэра Чернигова Владислава Атрошенко пойти на договорняки, отказаться от сотрудничества с партией "УДАР Виталия Кличко" и не выдвигать кандидата на промежуточных выборах в 206 округе. Об этом Атрошенко рассказал на пресс-конференции "Массовые обыски в Чернигове – политическое давление на местное самоуправление", которая состоялась в "Интерфаксе-Украина" с участием лидера "УДАРа", мэра Киева Виталия Кличко. Атрошенко также заявил, что не станет "слугой" Офиса президента и в дальнейшем будет служить своим избирателям.

"В декабре за один месяц на коммунальных предприятиях Чернигова и коммерческих предприятиях, выполнявших работу по выигранным тендерам, прошло около 60 обысков. А за последних 6 лет – только 11 обысков. Есть факты угроз адвокатам физической расправой прямо на месте обыска. Есть факты обысков в семьях рядовых работников на глазах у детей-инвалидов. 24 декабря у меня состоялась встреча с уполномоченным чиновником государственной власти, который передал месседж от Офиса президента о том, что ОП может помочь в ослаблении силового давления на меня при двух обстоятельствах. Первое – я должен отойти от Кличко, а второе – я должен отказаться и сдать 206 округ", - заявил на пресс-конференции Атрошенко.

Он назвал несколько причин политического давления. Одна из них – объединение усилий партии "Родной дом", которую он возглавляет, и "УДАРа Виталия Кличко". Вторая причина – открытая критика решений власти. В частности, несправедливого распределения средств государственных фондов между регионами.

"Последние распределения, сделанные в ноябре и декабре 2021 года, свидетельствуют о том, что один из любимых регионов первых лиц государства – Днепропетровская область – получил 1,3 млрд грн средств социально-экономического развития. А Черниговщина – очевидно, нелюбимый регион – получила 0 грн. Это несправедливо. Черниговщина – промышленно неразвитый регион. Кроме того, она находится на границе с Россией и Беларусью. И государственная политика, если она государственническая, должна учитывать эти факторы", - заявил Атрошенко.

Третья причина давления на мэра Чернигова – выборы в 206-м округе. По словам Атрошенко, Банковая требует не выдвигать представителя общей команды "Родного дома" и "УДАРа" и не мешать кандидату от "Слуги народа" победить в 206 округе.

Он заверил, что не пойдет на договоренности с Банковой, не "сдаст" Черниговщину и в дальнейшем будет служить только своему родному городу и его жителям, которые избрали его мэром более 80% голосов. Пойти на договоренности с Офисом президента – это сделать сознательный шаг против своей страны, считает он.

"Я буду выполнять обязательства перед жителями родной Черниговщины, а не "обязы" перед временными жителями Банковой. Мы выдвинем в парламент достойного кандидата, который будет защищать интересы Черниговщины, а не "Банковщины", – подчеркнул Атрошенко.