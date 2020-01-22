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четверг, 23 января 2020 08:00

500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация Ющенко
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Фото: УНІАН

15 лет назад 23 января 2005-го состоялась инаугурация третьего президента Виктора Ющенко. За него проголосовали 52% избирателей, за тогдашнего премьера Виктора Януковича - 44,2%.

Перед этим Верховный суд обязал ЦИК, которым руководил Сергей Кивалов, назначить переголосование второго тура из-за нарушения закона на выборах. Украинцы вышли против фальсификаций на уличные акции протеста. Эти события вошли в историю, как Оранжевая революция.

Ющенко принес присягу на Конституции и Пересопницком Евангелие в Верховной Раде. Заседание вел спикер Владимир Литвин.

Назначенный вместо уволенного Кивалова председатель ЦИК Ярослав Давыдович официально объявил Ющенко президентом Украины.

Далее новоизбранный глава государства отправился в Мариинский дворец, где принял командование украинским войском.

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В 13.30 Ющенко вместе с женой и детьми прибыл на площадь Независимости. Там произнес инаугурационную речь.

На Майдане собрались около 500 тыс. человек. В частности были Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук и уже пятый президент Петр Порошенко.

Перед обращением президента присутствующие исполнили гимн.

"Мы выбрали независимость. Ведь мы есть потомками поколений, которые веками мечтали об Украинском государстве, добывали свободу своим потом и кровью. Украинское государство состоялось, наш выбор это подтвердил. Наша победа - это праздник украинской государственности.

В этот день вспомним героев, павших за победу: мучеников Освенцимов и ГУЛАГов, жертв Голодоморов, депортаций и Холокоста. Они видят нас и сегодня, с небес, я убежден, гордятся нами!", - сказал Ющенко.

Впоследствии Тарас Петриненко исполнил песню "Україна". Ющенко снова отправился в Мариинский дворец на встречу с представителями иностранных делегаций.

Вечером в национальном дворце "Украина" прошел праздничный концерт. В 21:00 в центре Киева начался большой праздничный фейерверк. На сцене возле Майдана Независимости также состоялся концерт. Действо завершилось фейерверком.

20 мая 2019 года Виктор Ющенко вместе с Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Петром Порошенко побывали на инаугурации шестого президента Владимира Зеленского.

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Дата
23
января

500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация Ющенко

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