50 тысяч за иномарку: как чиновники покупают машины за бесценок

Украинские чиновники покупают ценные иномарки за 50 тыс. грн благодаря законодательству, которое запрещает рассчитываться наличными на большую сумму. Об этом сообщает Bihus.Info.

2016-начале 2017-го декларанты приобрели 1744 транспортных средства по цене от 48 до 50 тыс. грн. В 2017-ом в декларациях появилось 936 "иномарок", якобы стоящих от 45 до 50 тыс.

Автор: Bihus.Info Чаще всего оформляют по этой схеме Volkswagen

Самой популярной маркой оказался немецкий "автомобиль для народа" Volkswagen - 93 штуки. Также лидерами доверия стали японские бренды Toyota (68 шт.) и Mitsubishi (58 шт.). Якобы за символические суммы чиновникам удалось стать владельцами 41 Mercedes-Benz, 30 Audi 29 BMW.

Из автомобилей класса "люкс" в ценовом диапазоне от 45 до 50 тыс. представлены 13 Subaru, 7 Lexus, по 3 Dodge и Chrysler, 2 Land Rover и даже по одному Jeep Grand Cherokee и Jaguar S-Type.

Однако настоящим украшением коллекции стала Tesla Model S столичной коммунальщицы Татьяны Шуберт стоимостью 50 тыс. грн. Такой щедрый подарок она получила от своего сына Владимира. Реальная же цена на подобные Tesla в Украине на вторичном рынке в зависимости от комплектации колеблется от $ 40 до $ 55 тыс.

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В январе 2017 Национальный банк запретил наличные расчеты на сумму более 50 тыс. грн. Ранее этот лимит составлял 150 тыс. Поэтому, чтобы обойти ограничения, соглашения о продаже автомобилей часто заключаются по заниженным ценам в документах. Это позволяет избежать вопросов о происхождении состояния.