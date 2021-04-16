5 главных тезисов из интервью Зеленского изданию Le Figaro

"Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях", - Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский накануне визита в Париж дал интервью французскому изданию Le Figaro.

Gazeta.ua собрала главные тезисы Зеленского из этого разговора.

О ЕС и НАТО: сколько можно встречаться?! Надо переходить к более серьезным отношениям

"И если лидеры ЕС говорят, что от Украины зависит ситуация безопасности в Европе, если мы платим за это жертвами, а уже более 14 тыс. человек погибли, значит, мы должны иметь какой-то статус. Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно этого заслужили".

Он также упомянул трехстороннее общение президента Франции Эммануэля Макрона с канцлером Германии Ангелой Меркель и российским лидером Владимиром Путиным. Тогда обсудили ряд вопросов, в том числе и ситуацию на Донбассе, но без президента Украины.

По словам Зеленского, Украина должна быть как равноправным субъектом переговоров, так и частью ЕС.

"Это как отношения между людьми - нельзя постоянно встречаться, надо переходить к более серьезным отношениям. И если мы одна семья, надо заключать законные договоры. Может, я консервативен, но я считаю, что в этих отношениях более правильно "рожать детей". Я имею в виду общее будущее".

Донбасс и Крым без Украины - это будет хуже, чем Чернобыль

"Для меня Крым и Донбасс никуда не уходили, и это точно наши территории. И они не будут счастливы без Украины. Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация - в Абхазии, Приднестровье и т.д. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизни. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они едут с той территории".

"Итак, это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы".

Кто лучше для Украины: Байден или Трамп?

"Мы не в "супермаркете" президентов США".

"Президент Байден лучше знает Украину, потому что он бывал в Украине. Он лучше понимает "украинский вопрос", как мне кажется. Но судить надо все равно по результатам. А для результата требуется некоторое время. Когда пройдет время, я обязательно скажу, кто из президентов США лучший для Украины".

О разговоре с Путиным, который не состоялся

"Я позвонил - мне не ответили", - сказал Зеленский.

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О Макроне, который сделает искусственное дыхание нормандскому формату

16 апреля президент Украины встречается в Париже с президентом Франции. Он убежден, что именно от поддержки Эмануэля Макрона может зависеть судьба нормандского формата.

"Думаю, что искусственное дыхание может сделать сейчас именно господин Макрон. Да, именно сейчас. Мне кажется, что нормандский формат был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно, я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать".

Сейчас очень хорошая возможность для Украины вступить в НАТО. Что нужно сделать, чтобы ее не потерять, рассказал Gazeta.ua директор Международного института демократии.