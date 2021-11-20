48 друзей Вовка: активисты рассказали об ОАСК, который Зеленский ликвидирует восьмой месяц

Эксперты решили напомнить о деятельности судей ОАСК. Фотоколлаж: dejure.foundation

Общественная организация "Фонд DEJURE" создала аналитический материал об Окружном административном суде города Киева, который возглавляет подозреваемый в создании преступной группировки с целью захвата власти Павел Вовк.

Материал называется "48 друзей Вовка: кто работает в ОАСК, который решил ликвидировать президент".

Вместо ОАСК планируется создать Окружной админсуд Киевской области. Но этого недостаточно - необходимо сделать невозможным попадание недобродельных судей ОАСК в новый суд, заявляют активисты.

Организовать для таких судей открытый конкурс с участием экспертов с безупречной репутацией. Действующие 49 судей ОАСК будут вынуждены снять мантию, если откажутся от конкурса или не пройдут по результатам квалификационного оценивания – на добродетель и профессионализм, советуют в общественной организации.

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"180 страниц, 48 профайлов. Деньги, решения, связи, голоса на пленках, прогулянные собеседования и золотые Порше, фиктивные разводы и выводы Общественного совета добродетели – все, что было известно и неизвестно о судьях ОАСК в одном месте.

Это самый большой и один из самых масштабных аналитических материалов, которые мы делали", - пишет юрист Михаил Жернаков.

13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". В сентябре прошлого года НАБУ публиковало записи якобы разговоров председателя ОАСК Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах. НАБУ обвиняет председателя суда в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти.