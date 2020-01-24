30 тонн кукурузы: чиновник хотел взять взятку урожаем

Впоследствии чиновник решил взять взятку деньгами из расчета 30 тонн.

Суд назначил 17 тыс. грн штрафа бывшему начальнику Драбовской Государственной налоговой инспекции ДФС в Черкасской области Александру Зубко, который получил 99 тыс. грн взятки. Чиновник также хотел взять взятку урожаем.

Приговор вынес Сосновский райсуд города Черкассы от 15 января, пишут "Наші гроші"

В июле прошлого года налоговик встретился с представителем предприятия "Ланы Драбивщины" и сообщил о выявлении уменьшения декларируемых фирмой земель, нарушение использования 32 га земель историко-культурного назначения.

Чиновник предложил дать ему взятку на выбор. В частности, в виде услуг по сушке кукурузы - 1 тонна с 1 га участка, собранного на 32 га земель, то есть около 30 т кукурузы.

В то же время пообещал, что проверки не будет.

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Представитель фирмы заявил, что не в состоянии предоставить услуги по сушке сельскохозяйственных культур, потому что предприятие не имеет таких производственных мощностей.

Предприниматель ответил, что из-за дождей урожай на 32 га земель не собирается. В результате стороны пришли к соглашению о получении налоговиком 99 тыс. грн. Из расчета 30 т кукурузы по цене по 3300 грн за 1 т.

Чиновника задержали на взятке у торгового гипермаркета в Черкассах.

Суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и подозреваемым и назначил штраф. Сейчас бывший налоговик неработающий.

Украина потеряла два очка и находится на 126-м месте из 180 стран в Индексе восприятия коррупционеров. Такое же количество баллов у Азербайджана и Кыргызстана.