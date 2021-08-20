30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль

Алексанлр Мотыль: "30 лет независимости для Украины – это неплохо". Фото: Gazeta.ua

30 лет независимости – это немало для Украины, где долгое время вообще не было государственности. Как независимое государство она возникла в крайне неблагоприятных условиях, однако выстояла и продолжает развиваться.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал американский историк украинского происхождения Александр Мотыль.

30 лет независимости – много или мало для государства? Вопрос относительный, считает историк.

"Франция существует несколько сотен лет. По сравнению с ней или с США – Украина молоденькое государство. По сравнению с Германией – младше, но не существенно. Поэтому все условно. В любом случае 30 лет – немного с точки зрения истории. Однако немало для Украины, потому что столько свободы она в прошлом не имела. Разве что во времена Киевской Руси. При Гетманщине была автономия. Несколько лет независимости во времена Украинской революции. Поэтому 30 лет для Украины – это неплохо".

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За 30 лет Украина имела ряд шансов, которыми не смогла воспользоваться. Однако она развивается в правильном направлении, считает профессор.

"Были большие возможности после Оранжевой революции и Евромайдана. Хотя я не совсем согласен, что эти шансы потеряны. Украина оказалась в чрезвычайно тяжелых обстоятельствах. Советский Союз был тоталитарной империей. Когда Украина стала независимой, правового государства как такового не было, гражданского общества, рынка, экономики – тоже. Не было даже чувство национального единства. Мы не имели предпосылок для развития государства. В 1991 году Украина оказалась в институциональной пустыне. Советские институты только вредили развитию. От них надо было избавляться".

Однако несмотря на это Украина за годы независимости радикально изменилась. Сравнивать ее с Польшей или Венгрией несправедливо. Поляки и венгры имели государство, армию и национальную идентичность, подчеркивает Мотыль.

"В Польше была "Солидарность", гражданское общество, частная собственность на сельскохозяйственную землю, католическая церковь. Такие же государственные предпосылки существовали в Венгрии, Румынии и даже в странах Балтии. В 1991 году в Украине были худшие условия для построения государства – отсутствие чувства единства и экономический коллапс. Тем не менее Украина существует и развивается", – заключает он.

Полное интервью с Александром Мотылем читайте в журнале "Країна"

Постановление и Акт провозглашения независимости Украины приняли на внеочередной сессии Верховной Рады 24 августа 1991 года. Украина стала независимым государством с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только Конституция, законы и постановления правительства. Президент Владимир Зеленский представил план празднования 30-летия независимости Украины. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий.