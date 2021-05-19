2,5 ч. и новый модератор: появились подробности пресс-конференции Зеленского

Последний раз президент проводил большую пресс-конференцию год назад. Фото: Reuters

Пресс-конференция президента Владимира Зеленского продлится от двух до двух с половиной часов.

"Большая конференция президента Владимира Зеленского будет подводить своеобразный итог двух лет работы, проанализирует конкретные результаты в конкретных реформах, обозначит дальнейшие направления трансформации страны и частично приоткроет завесу того, что будет происходить во время августовского празднования 30-летия нашей независимости", - цитирует советника руководителя ОП Михаила Подоляка УНІАН

"Постараемся аккредитовать максимально возможное количество представителей средств массовой информации. Продолжительность беседы составит предварительно два - два с половиной часа", - рассказал он.

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Президент Владимир Зеленский в третий раз соберет итоговую пресс-конференцию. Завтра она состоится на государственном предприятии "Антонов" .