22 ноября в 11 городах пройдет второй тур выборов мэра: список

Назвали города, где пройдет второй тур выборов. Фото: ЦИК

На ближайшее воскресенье, 22 ноября, запланировано повторное голосование в 11 украинских городах.

Во втором туре мэров будут избирать жители Днепра, Львова, Николаева, Полтавы, Ровно, Ужгорода, Черкасс, а также Бердянска, Дрогобыча, Никополя и Славянска, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

В этих городах ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более 50% избирателей.

В бюллетени будут включены имена двух кандидатов, которые заняли первое и второе места в первом туре.

Днепр: Борис Филатов (Пропозиция) / Загид Краснов (Громадська сила)

Львов: Андрей Садовый (Самопомич) / Олег Синютка (ЕС)

Николаев: Александр Сенкевич (Пропозиция) / Владисслав Чайка (ОПЗЖ)

Полтава: Александр Мамай (За майбутнє) / Сергей Иващенко (Слуга народа)

Ровно: Виктор Шакирзян (Рівне разом) / Александр Третьяк (ЕС)

Ужгород: Богдан Андриив (самовыдвиженец) / Виктор Щадей (Слуга народа)

Черкассы: Анатолий Бондаренко (За майбутнє) / Виктор Евпак (Голос)

Бердянск (Запорожская область): Александр Свидло (ОПЗЖ) / Валерий Баранов (За майбутнє)

Дрогобыч (Львовская область): Тарас Кучма (самовыдвиженец) / Андрей Веселый (самовыдвиженец)

Никополь (Днепропетровская область): Александр Саюк (За майбутнє) / Руслан Олийнык (Слуга народа)

Славянск (Донецкая область): Павел Придворов (ОПЗЖ) / Вадим Лях (Оппоблок).

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25 октября в Украине состоялись местные выборы. Граждане избирали депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов, а также городских, поселковых и сельских голов во всех 24 областях Украины.