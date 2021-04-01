2,15 млн грн получает председатель Национального тарифной комиссии

Заработная плата председателя Национальной тарифной комиссии выросла на 94% по сравнению с 2019. Фото: пресс-служба НКРЭКУ

Заработная плата председателя Национальной тарифной комиссии по регулированию энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Валерия Тарасюка в 2020-м выросла в 2 раза. Он получает 2,15 млн грн в год.

Декларация опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Среднемесячная зарплата Тарасюка выросла на 94% по сравнению с 2019. Она составляет 179 195 грн в месяц, в 2019-м - 92 186 грн. Его заработная плата выше доходов других руководителей регулирующих органов.

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Дополнительно 1,8 млн грн он получил от своей компании "Металл Инвест". Она занимается изготовлением металлоконструкций на территории черкасского предприятия "Химволокно".

Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал месячную зарплату в 2020-м - 60 тыс. грн, глава НАБУ Артем Сытник - 170 тыс. грн, генпрокурор Ирина Венедиктова - 94 тыс. грн.

16 марта 2021-го Окружной админсуд Киева обязал Кабмин рассмотреть вопрос увольнения Тарасюка. Его законные полномочия закончились в январе 2020 года. НАПК проводило антикоррупционную проверку председателя комиссии. Происходило это на фоне скандала вокруг его семейного бизнеса, который оформлен на брата.