17 тюремных сроков для нарушителей е-декларирования, общественные работы до 240 ч. Теперь этого нет

Притягивать за ложь в декларациях не могут из-за решения Конституционного суда, говорят в НАПК. Фото: УНІАН

Начиная с 2019 года 97 человек привлекли к ответственности за умышленное непредставление декларации или декларирование недостоверных сведений. Статистику опубликовало Национальное агентство по предупреждению коррупции.

К коррупционному реестр попали 1 народный депутат, 3 судьи, 42 местных депутатов, 15 чиновников Государственной уголовно-исполнительной службы, 11 должностных лиц государственных и коммунальных предприятий, 8 чиновников, в частности с Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда, Госгеокадастра, районных госадминистраций, государственные исполнители, 6 должностных лиц Национальной полиции, 6 - Государственной службы чрезвычайных ситуаций, 2 лесника.

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64 случая - общественные работы на 150-240 ч. с лишением права занимать должности на 1-2 года Чаще всего наказание применялось к депутатам местных советов.

17 - лишение свободы от 1 года к 1 году и 6 месяцам с лишением права занимать должности на 1-2 года.

16 - штраф от 42 5, тыс. до 51 тыс. грн также с лишением права занимать должности на определенный период.

Из-за решения Конституционного суда декларантов не могут привлекать к ответственности за Уголовным кодексом - за умышленное непредставление или представление недостоверных сведений в декларации, напоминают в ведомстве.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Из-за этого Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности. Президент внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. В Верховной Раде создали рабочую группу.