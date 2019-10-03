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четверг, 03 октября 2019 16:57

14 тыс. аграриев митинговали под Верховной Радой против продажи земли иностранцам

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Основное требование участников предупредительной акции - запрет продажи украинской земли иностранцам. Донести свои требования к власти приехали 14 тысяч аграриев и представителей громад со всех регионов Украины.

Организатором акции выступила ГС "Всеукраинская Аграрная Рада".

  Под Верховной Радой прошел митинг против продажи земли иностранцам
Под Верховной Радой прошел митинг против продажи земли иностранцам

Участники митинга требовали отозвать Правительственный законопроект №2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", как такой, что не отвечает национальным интересам Украины и даже угрожает ее целостности.

Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук пояснил, что аграрии инициировали митинг, чтобы быть услышанными властью. Ведь существующие в законопроекте ограничения на владение землей в одни руки легко обходятся. А разрешение иностранным гражданам владеть землей через украинские компании может привести к вытеснению из агросектора отечественных сельхозпроизводителей, которые не смогут конкурировать с иностранным капиталом.

  Под Верховной Радой прошел митинг против продажи земли иностранцам
Под Верховной Радой прошел митинг против продажи земли иностранцам
  Под Верховной Радой прошел митинг против продажи земли иностранцам
Под Верховной Радой прошел митинг против продажи земли иностранцам

"В законопроекте говорится, что покупать землю имеют право компании, зарегистрированные в Украине. Но на самом деле их владельцами могут быть иностранцы. В этой, якобы украинской компании, будет украинское название, но она будет перечислять всю прибыль за границу. Более того, она будет обладать территории Украины", - объясняет Денис Марчук.

Организаторы акции также подчеркнули, что существующие в законопроекте ограничения на владение землей в одних руках будут провоцировать появление "земельных олигархов".

"Этот законопроект написан для олигархов. Украине нужен совсем другой закон. Он должен быть написан украинцами и в интересах украинского народа. Для его разработки мы готовы предоставить свои профессиональные предложения", - сказал заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Совета Михаил Соколов.

Отдельным требованием митингующих стало вынесение вопроса о рынке земли на всеукраинский референдум. Поскольку по Конституции Украины (ст. 13) земля является собственностью народа, то и решать ее судьбу должен народ.

  Под Верховной Радой прошел митинг против продажи земли иностранцам
Под Верховной Радой прошел митинг против продажи земли иностранцам

Также на митинге было объявление о создании забастовочного комитета, который будет заниматься защитой украинской земли.

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Дата
03
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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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