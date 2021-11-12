13-я страна ЕС сохранила въезд для вакцинированных украинцев

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Испания останется открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу.

Решение вступит в силу 15 ноября.

"Вакцинируйся и путешествуй. МИД продолжает работать над сохранением свободы путешествий", - написал министр в Twitter.

Испания – 13-я страна ЕС, которая сохранила возможности въезда для украинцев.

Начиная с 15 ноября въезд в Испанию будут разрешать гражданам Украины, прошедшим полный курс вакцинации от Covid-19 – после 14 дней со дня получения последней дозы.

Также въезд будут разрешать для невакцинированных граждан, при условии предоставления справки о негативном результате теста на Covid-19 или справки о выздоровлении отдельных категорий.