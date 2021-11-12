13 млн: Терехов на выборы потратил больше, чем другие кандидаты вместе

 
Ексклюзивы
1/5
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 612
"Мы уже на Марсе – что теперь?": писатель Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": писатель Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 315
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3357
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 936
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
Просмотров: 1134
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Просмотров: 657
В ководных больницах не хватает медсестер
В ководных больницах не хватает медсестер
Просмотров: 522
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Просмотров: 414
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 3195
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 1260
Фото
Все фото
5
4
5
4
12
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ
Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ
Шубохранилище и комната для скатертей: журналисты показали план дворца Медведчука
Шубохранилище и комната для скатертей: журналисты показали план дворца Медведчука
Подожгли автомобиль нардепа от &quot;Слуги народа&quot;
Подожгли автомобиль нардепа от "Слуги народа"
&quot;Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента&quot; - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
"Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
Видео
Все видео
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Больше денег" - сын Разумкова рассказал о пике состоятельности отца-спикера
"Больше денег" - сын Разумкова рассказал о пике состоятельности отца-спикера
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
Интервью
1/5
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 4077
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2025
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9495
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1134
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1188
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 81
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
пятница, 12 ноября 2021 21:26

13 млн: Терехов на выборы потратил больше, чем другие кандидаты вместе

  Комментировать
13 млн: Терехов на выборы потратил больше, чем другие кандидаты вместе
Второй по величине избирательный фонд имел Александр Скорик. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Мэр Харькова Игорь Терехов, которого вчера официально зарегистрировали, потратил на агитацию в ходе выборов больше, чем все его оппоненты вместе взятые.

На предвыборную агитацию 13 кандидатов потратили более 16 млн грн, сообщает гражданская сеть "Опора". Из этой суммы избирательный фонд Терехова составил почти 13 млн грн.

"Эти деньги выделила политическая партия "Блок Кернеса — Успешный Харьков", которая выдвинула Терехова кандидатом. Чуть более 9 млн грн ушло на наружную рекламу, а 316 тыс. грн потратили на агитацию в интернете. На агитацию в СМИ ушло 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Второй по величине избирательный фонд имел Александр Скорик от партии "Европейская солидарность". Его фонд потратил 1,7 млн грн. На внешнюю рекламу выделили 641 тыс. грн, а на онлайн-агитацию — 202 тыс. грн. На СМИ ушло 672 тыс. грн.

Третий по расходам Михаил Добкин — бывший мэр Харькова. Деньги на агитацию, а это почти 474 тыс. грн, он выделил из собственных средств. На внешнюю рекламу его команда потратила 4 тыс. грн, на СМИ — 60 тыс. грн, а на онлайн-агитацию — 7,5 тыс. грн. Больше всего ушло на изготовление агитматериалов — 402 тыс. грн.

Все эти расходы проанализируют территориальные избирательные комиссии, чтобы установить, не было нарушений или запрещенного финансирования не из фондов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Терехова зарегистрировали мэром Харькова - несмотря на заявления наблюдателей о фальсификациях

31 октября в Харькове проходили мэрские выборы. 1 ноября Терехова объявили победителем с результатом 50,66%. Терехов после смерти Геннадия Кернеса был и. о. городского головы. "Опора" сообщила об информационных атаках на наблюдателей. Данные протоколов по ряду участков не совпадали с данными протоколов УИК о подсчете голосов, заявляли наблюдатели.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «13 млн: Терехов на выборы потратил больше, чем другие кандидаты вместе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

Партизаны и охотники на тигров дали отпор французской армии

Самое читаемое
Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы
Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы
5
 Просмотров: 14184
Телеведущая Онуфрийчук вышла замуж за миллионера: чувственные кадры
Телеведущая Онуфрийчук вышла замуж за миллионера: чувственные кадры
9
 Просмотров: 9936
Мигранты рассказывают, как их бьют белорусские солдаты и заставляют идти в Польшу
Мигранты рассказывают, как их бьют белорусские солдаты и заставляют идти в Польшу Просмотров: 9756
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
6
 Просмотров: 9531
&quot;Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента&quot; - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
"Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
12
 7 Просмотров: 9000
Политика
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
5
 Просмотров: 1125
Полиция ответила на скандал с приездом Зеленской во Львов
Полиция ответила на скандал с приездом Зеленской во Львов Просмотров: 1476
Невакцинированных нардепов не будут пускать в Верховную Раду
Невакцинированных нардепов не будут пускать в Верховную Раду Просмотров: 126
YouTube заблокировал канал Рагу.лі
YouTube заблокировал канал Рагу.лі 1 Просмотров: 648
Ахметов не ответил, общается ли с Зеленским, но уважает Шефира
Ахметов не ответил, общается ли с Зеленским, но уважает Шефира Просмотров: 405
Больше всего комментируют
32
"Трансформация Зеленского в Лукашенко": к Леросу пришли с подозрением
7
"Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
4
Визит Зеленского в Оман не принес Украине ни копейки
2
Госкино впервые запретило фильм с Зеленским в главной роли
2
Лероса хотят посадить за "средний палец" Зеленскому
Голосов: 9096
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть