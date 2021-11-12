13 млн: Терехов на выборы потратил больше, чем другие кандидаты вместе

Второй по величине избирательный фонд имел Александр Скорик. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Мэр Харькова Игорь Терехов, которого вчера официально зарегистрировали, потратил на агитацию в ходе выборов больше, чем все его оппоненты вместе взятые.

На предвыборную агитацию 13 кандидатов потратили более 16 млн грн, сообщает гражданская сеть "Опора". Из этой суммы избирательный фонд Терехова составил почти 13 млн грн.

"Эти деньги выделила политическая партия "Блок Кернеса — Успешный Харьков", которая выдвинула Терехова кандидатом. Чуть более 9 млн грн ушло на наружную рекламу, а 316 тыс. грн потратили на агитацию в интернете. На агитацию в СМИ ушло 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Второй по величине избирательный фонд имел Александр Скорик от партии "Европейская солидарность". Его фонд потратил 1,7 млн грн. На внешнюю рекламу выделили 641 тыс. грн, а на онлайн-агитацию — 202 тыс. грн. На СМИ ушло 672 тыс. грн.

Третий по расходам Михаил Добкин — бывший мэр Харькова. Деньги на агитацию, а это почти 474 тыс. грн, он выделил из собственных средств. На внешнюю рекламу его команда потратила 4 тыс. грн, на СМИ — 60 тыс. грн, а на онлайн-агитацию — 7,5 тыс. грн. Больше всего ушло на изготовление агитматериалов — 402 тыс. грн.

Все эти расходы проанализируют территориальные избирательные комиссии, чтобы установить, не было нарушений или запрещенного финансирования не из фондов.

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31 октября в Харькове проходили мэрские выборы. 1 ноября Терехова объявили победителем с результатом 50,66%. Терехов после смерти Геннадия Кернеса был и. о. городского головы. "Опора" сообщила об информационных атаках на наблюдателей. Данные протоколов по ряду участков не совпадали с данными протоколов УИК о подсчете голосов, заявляли наблюдатели.