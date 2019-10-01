"112 Украина" решил судиться с Нацсоветом

Суд еще не открыл производство. ФОТО: "Радио Свобода"

5 региональных телерадиокомпаний, которые вещают под эмблемой общенационального телеканала "112 Украина", оспаривают в суде решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Нацсовет не продлил им лицензию.

Иск поступил в Окружной админсуд Киева.

Телекомпании просят признать лишение лицензии противоправным и отменить решение. Также суд просят остановить действия Нацсовета касательно телеканалов и обязать провайдера восстановить сигнал телеканалов в цифровом формате.

Суд еще не решил, открывать ли производство по иску.

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26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию на цифровое вещание телеканала 5 телекомпаниям, которые говорят под эмблемой "112 Украина". Речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ". Телеканал "112 Украина" связывают с кумом президента России Виктором Медведчуком.