10-миллиардные активы Укрбуда перешли в окружение заместителя Ермака - СМИ

Мищенко, которому вероятно достались активы Микитася, заявил, что предыдущий владелец и его представитель не получали прибыли. Фото: "УНИАН"

Отдельные активы корпорации Укрбуд и ее экс-руководителя Максима Микитася начали переписывать на окружение Олега Татарова сразу же после его назначения на должность заместителя главы Офиса президента.

Когда в 2019-м Микитась оказался в СИЗО по подозрению в махинациях с жильем для Нацгвардии, создали компанию "Дейринг Капитал", которая перехватила одну из застроек Укрбуда и ускоренно сумела оформить на нее соответствующие документы, сообщает Bihus.Info.

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Одним из владельцев "Дейринг капитала" стал тесть Татарова Александр Павлушин. Юридическим адресом компании в Киеве значится ул. Антоновича д. 131, где у Татарова и членов его семьи есть недвижимость. Партнершей тестя Павлушина стала Людмила Мищенко, которая также числится совладельцем еще одной фирмы в том же доме – "Кий-Плаза". А уже там партнером записали киевлянина Валерия Мищенко. В октябре 2020-го Мищенко стал владельцем 45% близкой к ОП компании "Эко-Строй-Трейд" – подрядчика Подольско-Воскресенского моста, который получил на его строительство 7 млрд грн. Фирма оказалась "прокладкой", которая получала коммунальные средства, часть оставляла себе, а на остальное искала реальных подрядчиков.

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"Эко-буд-трейд" контролируется Денисом Комарницким – соратником бывшего киевского мэра Леонида Черновецкого. Журналисты узнали, что 45% этой фирмы, записанные ранее на подставное лицо, должны были принадлежать Микитасю.

Мищенко, которому вероятно достались активы Микитася, заявил, что предыдущий владелец и его представитель не получали прибыли. Также Мищенко имеет шансы оформить контроль над еще одним активом Микитася – компанией "БК "Укрбудмонтаж". Эта фирма за последние несколько лет получила около 3 млрд грн на работы для государственных атомных станций и контролировалась женой Максима Микитася.

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В 2019-м жена Микитася пропала из совладельцев, а весной 2020-го Мищенко подписал с формальным владельцем Укрбудмонтажа договор, по которому предоставил заем под залог компании. Журналисты предполагают, что этот договор может стать поводом для передачи фирмы.

Об активах Микитася знало лишь его ближайшее окружение - в частности, бывшие топ-менеджеры Укрбуда и некогда главный юрист компании Татаров. В 2019-м именно он защищал в судах высшее руководство Укрбуда, которых тоже задерживали в связи с делом квартир Нацгвардии. В итоге суд отпустил их под залог.

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18 декабря Олегу Татарову сообщили о подозрении. По данным Национального антикоррупционного бюро, заместитель руководителя ОП - в прошлом должностное лицо государственной компании Укрбуд - может быть причастен к даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии. НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело. В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генеральный прокурор отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.