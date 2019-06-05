100-тысячный митинг в Праге требовал отставки премьер-министра

В Праге большой митинг против власти. Фото: Радио Свобода

В Праге около 120 тысяч человек вышли на акцию протеста, требуя отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешевои.

Этот митинг стал одним из крупнейших в стране со времен "бархатной революции" 1989 года, сообщает Radio Praha.

Протестующие почти полностью заполнили Вацлавскую площадь в центре города, а также ближайшие улицы. Акцию организовало объединение "Миллион мгновений в поддержку демократии".

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Участники акции требовали отставки Бенешевои, потому опасаются, что она может влиять на решение судей в стране. Действующего премьера протестующие обвиняют в конфликте интересов политика и бизнесмена. По этому поводу назначена проверка Еврокомиссии. Также Бабиша обвиняют в махинациях с дотациями Евросоюза, это дело расследует чешская полиция.