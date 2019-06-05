100-тысячный митинг в Праге требовал отставки премьер-министра

 
Ексклюзивы
1/5
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 1323
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2007
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 7263
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1098
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4528
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2961
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2736
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2439
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3501
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1494
Фото
Все фото
5
4
5
10
20
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Видео
Все видео
Заместители Луценко и нардеп вляпались в мошеннический скандал
Заместители Луценко и нардеп вляпались в мошеннический скандал
"Оккупация" Буковины: ГПУ приняла меры
"Оккупация" Буковины: ГПУ приняла меры
Через 10 дней обнародуем информацию о состоянии дел в СБУ - Баканов
Через 10 дней обнародуем информацию о состоянии дел в СБУ - Баканов
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 414
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 918
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3501
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31447
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2403
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 909
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
среда, 05 июня 2019 03:10

100-тысячный митинг в Праге требовал отставки премьер-министра

  Комментировать
100-тысячный митинг в Праге требовал отставки премьер-министра
В Праге большой митинг против власти. Фото: Радио Свобода

В Праге около 120 тысяч человек вышли на акцию протеста, требуя отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешевои.

Этот митинг стал одним из крупнейших в стране со времен "бархатной революции" 1989 года, сообщает Radio Praha.

Протестующие почти полностью заполнили Вацлавскую площадь в центре города, а также ближайшие улицы. Акцию организовало объединение "Миллион мгновений в поддержку демократии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За вызов "скорой" придется заплатить – украинка об особенностях медицины в Чехии

Участники акции требовали отставки Бенешевои, потому опасаются, что она может влиять на решение судей в стране.

Действующего премьера протестующие обвиняют в конфликте интересов политика и бизнесмена. По этому поводу назначена проверка Еврокомиссии. Также Бабиша обвиняют в махинациях с дотациями Евросоюза, это дело расследует чешская полиция.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «100-тысячный митинг в Праге требовал отставки премьер-министра». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 15 Просмотров: 33293
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 16471
Задержали экс-нардепа Партии регионов
Задержали экс-нардепа Партии регионов Просмотров: 12420
Звезды &quot;Беверли-Хиллз&quot; загорали среди небоскребов в бикини
Звезды "Беверли-Хиллз" загорали среди небоскребов в бикини
6
 Просмотров: 10332
Кто заменит Геращенко на переговорах в Минске
Кто заменит Геращенко на переговорах в Минске Просмотров: 8812
Политика
США планируют предоставить Украине оборонительное вооружение - американский генерал
США планируют предоставить Украине оборонительное вооружение - американский генерал Просмотров: 9
Официально сообщили дату саммита Украина-ЕС
Официально сообщили дату саммита Украина-ЕС Просмотров: 27
Беспилотник США совершил разведку над Черным морем
Беспилотник США совершил разведку над Черным морем Просмотров: 18
Сообщили условия предоставления Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС
Сообщили условия предоставления Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС Просмотров: 72
Партии Порошенко и Яценюка не приняли в европейское объединение
Партии Порошенко и Яценюка не приняли в европейское объединение Просмотров: 180
Больше всего комментируют
15
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
13
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
3
Ярош определился, с кем идет в Раду
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
3
Секретарь горсовета признался, что не понимает украинского языка
Голосов: 1799
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua