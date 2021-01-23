"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal

Блогер с псевдонимом Тайлер Андерсон ведет канал на YouTube 5 лет.

Телеканал "1+1" снял все 4 страйка с украиноязычного YouTube канала Geek Journal. Об этом сообщает Facebook-страница канала.

"Вы сделали невозможное! 1+1 сняли все 4 страйка с нашего основного канала Geek Journal! Мы не уверены, что это конец и не радуемся заранее. Однако неистовый резонанс произошел, это факт, и плюсы не могли этого не заметить. За что низкий поклон каждому!", - обратился канал к пользователям соцсетей.

Ранее "1+1" олигарха Игоря Коломойского пожаловался в YouTube на украинского блогера с псевдонимом Тайлер Андерсон и его канал "Geek Journal - Новости кино и сериалов". В результате чего канал мог быть закрытым.

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Блогер опубликовал критическое видео в адрес телеканала под названием "Как потерять все за 30 лет? Когда "1+1" стал "г+г"? СВ Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН".

Он похвалил ранние продукты "плюсов" и раскритиковал нынешний контент телеканала.

Видео, которое вызвало скандал

В сети создали тег в поддержку блогера #saveGeekJournal.

За 5 лет работы, за которые еженедельно выпускали видео, канал добился 100 тыс. подписчиков. Это 1-й украиноязычный канал о кино, который получил многотысячную аудиторию.

На Netflix вышел американский научно-фантастический фильм Outside the Wire. Стал первым на платформе, который сразу доступен с украинским дубляжом и субтитрами.