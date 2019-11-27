﻿Суд зобов'язав СБУ зареєструвати провадження про ймовірну держзраду керівництва Нацбанку

Члены "Правового партнерства Украины" 7 октября 2019 года обратились в СБУ с заявлением о государственной измене руководства НБУ. Фото: bank.gov.ua

Шевченковский районный суд Киева 20 ноября обязал следователя СБУ зарегистрировать уголовное производство против руководства Нацбанка по заявлению членов общественной организации "Правовое партнерство Украины".

Об этом говорится в письменных ответах на заявления организации в СБУ и суд, сообщает проект "Стоп коррупции".

Члены "Правового партнерства Украины" 7 октября 2019 года обратились в СБУ с заявлением о совершении руководством НБУ преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – "государственная измена".

Они утверждают, что курс гривны, который устанавливает Нацбанк, не соответствует экономическим реалиям, в том числе противоречит сальдо внешней торговли, заложенному в бюджет-2019 курсу и растущему дефициту бюджета. Таким образом, утверждают активисты, НБУ подвергает угрозе экономику Украины.

"Считаем, что при таких показателях рост курса гривны возможен только в случае незаконной деятельности должностных лиц Национального банка Украины, что наносит значительный ущерб экономике Украины и грозит подрывом экономической безопасности Украины, – сказано в заявлении.– Должностные лица Национального банка Украины вопреки государственным интересам, которые охраняются законом, осуществляют укрепление национальной валюты путем сокрытия обстоятельств, фактов и данных по сделкам купли-продажи долларов США, которые заключались банками на межбанковском валютном рынке Украины с другими банками и Национальным банком Украины, манипулирования данными внешнеэкономического сальдо при расчете курса гривны, что приводит к наращиванию долгов страны и наносит значительный ущерб экономике Украины и экономической безопасности Украины, и совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины".

16 октября 2019 в СБУ отказались вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований.