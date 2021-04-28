​Эксперты назвали решение Кабмина уволить Коболева фейком и концом реформы корпоративного управления в госкомпаниях

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Увольнение Кабмином Андрея Коболева с должности руководителя НАК "Нафтогаз" - не более чем фейк. Его может уволить Наблюдательный совет компании.

Об этом на своей странице в Facebook написал энергетический эксперт, со-основатель украинской сети энергетических инноваций Greencubator Андрей Зинченко.

"И Кабинет Министров, и Офис Президента, и украинские профильные медиа прекрасно знают, что после корпоратизации и реформы корпоративного управления увольнение главы НАК "Нафтогаз" происходит только через Наблюдательный Совет. Что сделал Кабинет Министров? Освободил независимых членов Наблюдательного Совет, попытался освободить Коболева, сказал, что независимые члена Наблюдательного Совета Нафтогаза должны работать, пока Кабмин не определится с новыми, попытался назначить Витренко", - отметил эксперт. И подчеркнул: законная процедура снятия главы правления госкомпании предусматривает решение наблюдательного совета, а не Кабмина.

"Это называется - пренебрежение к установленным самим государством процедур и беспредел", - уверен Зинченко.

В свою очередь Наталия Мыкольская, независимый член набсовета компании "Укргидроэнерго" прокомментировала новость о снятии Андрея Коболева с должности как то, что реформа корпоративного управления в госкомпаниях подходит к завершению.

28 апреля Кабмин на закрытом заседании принял решение об увольнении главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Компания "Нафтогаз" опубликовала официальное заявление, в котором отметила, что увольнение Андрея Коболева – юридическая манипуляция.