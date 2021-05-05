Зеленского соблазняет роль диктатора

Революция создает правовой вакуум. Когда старый правопорядок рухнул, а новый еще не создан. В этот момент каждый революционный лидер встает перед выбором: персонализировать или конституционализировать собственную харизму, которая стала залогом его победы.

В первом случае получаем самодержца вроде диктаторов Роберта Мугабе или Пол Пота. Новые правила игры не устанавливаются. Управление государством переходит в ручной режим. Все зависит от настроения и капризов тирана.

Второй сценарий заключается в преобразовании революционной энергии в новые правила игры. Победители в войне за независимость США вместо коронации Джорджа Вашингтона создали конституцию. Шарль де Голль, вернувшись к власти во Франции в 1958 году, прежде всего вынес на референдум новый основной закон.

Похоже, Владимир Зеленский вспомнил, что на властный Олимп его вынес запрос на революционные изменения в Украине. В рамках действующих правил игры ему никогда не одолеть Ахметова, Медведчука, Коломойского, Пинчука или Порошенко, которые подтянули их под себя. Единственный способ выиграть - выйти за красные флажки законности. Что Зеленский и делает, размахивая, как сумасшедший, бритвой произвольных санкций Совета нацбезопасности и обороны.

Но президент оставляет без ответа главный вопрос: он разрушает старый порядок, чтобы на его руинах построить новый эффективный правопорядок? Или только доказать всем, какой он крутой? Потому что может в ручном режиме, без суда и следствия назначать террористов, контрабандистов и прочих "врагов народа".

Новые правила игры не обязательно хорошие. Но являются условием предсказуемости последствий поведения. Возможности планировать поступки.

Хорошо бы, если бы здоровый сон потеряли в этой стране только олигархи. Но ощущение предсказуемости потеряли почти все. Предприниматели, которые не понимают, почему "Эпицентру" можно торговать, а их семьи обречены на нищету. Медики, которых бросили на войну против ковида, предварительно распилив на "большом воровстве" деньги, из-за отсутствия которых мы последний месяц чуть ли не ежесуточно имеем "медицинский Иловайск" в стране. А министр в костюме за несколько тысяч евро врет в глаза, что у нас все в порядке. Ученые, которыми руководит министр-плагиатор, и ряды которых на днях пополнил "кандидат наук" Илья Кива. Посполитые, которых мечтает поголовно "фискализировать" Даниил Гетманцев (председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной Раде. - ГПУ) и которые просыпаются в холодном поту, когда им снятся "экономически обоснованные" тарифы. Военные пенсионеры и ветераны, выплаты которым ограничили из-за дыры в бюджете, которая почему-то никак не влияет на зарплаты судей.

Зеленского явно соблазняет роль диктатора. Но он не понимает, как это работает. Чтобы стать самодержцем, надо иметь широкие общественные группы, в интересах которых он перераспределяет страну. А такая просматривается одна - "Квартал 95". Их мало, чтобы опереться на них в преобразованиях государства.

Любая революция предполагает наличие альтернативного видения страны. Правильного или неправильного, гуманного или антигуманного, но видения. А не сочетание несовместимого в голове.

Вопрос номер один для Украины - кто подхватит власть, когда она выпадет из аматорских рук "Квартала 95"? Что преемники будут делать с развалиной, которая достанется им в наследство? Будут внедрять новые правила игры или попытаются по образцу Лукашенко превратить Украину в маленькую автократию, зависимую от лидера.